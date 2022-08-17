Ввезли для нужд ВСУ? В Украине резко увеличилось количество внедорожников, фургонов и пикапов

Предложение некоторых авто за время бесплатной растаможки в Украине выросло в 6 раз

За время действия нулевой ставки на растаможку авто украинцы стали в разы чаще интересоваться покупкой авто типа фургон или пикап, наиболее удобных и покупаемых для нужд ВСУ.

При этом покупкой внедорожника украинцы интересовались 471 тысячу раз. Об этом сообщает Olx.Авто, подчеркивая, что число запросов на поиск внедорожников и пикапов выросло на 50% и 20% соответственно.

Вторыми по популярности стали фургоны — про них отзывались почти 223 тысячи раз, что в десять раз больше, чем в прошлом году. Спрос на пикапы вырос в 10 раз. Если с апреля по июнь 2021 года на такие объявления было 5485 отзывов, то в этом году украинцы реагировали на них уже 57 тысяч раз.

Также по данным Olx.Авто за время действия нулевой растаможки упала средняя стоимость автомобилей. Так, если сравнивать три льготных месяца с аналогичным периодом прошлого года, то больше всего упали в цене фургоны — в среднем на 16%. Средняя стоимость минивэнов снизилась почти на 8%, пикапов — всего на 3%.

В то же время средняя цена внедорожников наоборот увеличилась на 2% — с 12 852 до 13 120 долларов. Некоторый рост цены на автомобили с таким типом кузова связан со значительным ростом спроса.

С 1 июля в Украине отменили бесплатную растаможку авто, но не всех, к примеру электромобили можно по-прежнему ввозить без уплаты пошлин и налогов.