Ввезли для потреб ЗСУ? В Україні різко збільшилася кількість позашляховиків, фургонів та пікапів.

Пропозиція деяких авто за час безкоштовного розмитнення в Україні зросла у 6 разів

За час дії нульової ставки на розмитнення авто українці стали в рази частіше цікавитися покупкою авто типу фургон або пікап, які найбільш зручні та купуються для потреб ЗСУ.

При цьому купівлею позашляховика українці цікавилися 471 тисячу разів. Про це повідомляє Olx.Авто, наголошуючи, що кількість запитів на пошук позашляховиків та пікапів зросла на 50% та 20% відповідно.

Другими за популярністю стали фургони— про них відгукувалися майже 223 тисячі разів, що вдесятеро більше, ніж минулого року. Попит на пікапи виріс у 10 разів. Якщо з квітня до червня 2021 року на такі оголошення було 5485 відгуків, то цього року українці реагували на них уже 57 тисяч разів.

Також за даними Olx. Авто за час дії нульової розмитнення впала середня вартість автомобілів. Так, якщо порівнювати три пільгові місяці з аналогічним періодом минулого року, то найбільше впали у ціні фургони — у середньому на 16%. Середня вартість мінівенів знизилася майже на 8%, пікапів — лише на 3%.

Водночас, середня ціна позашляховиків навпаки збільшилася на 2% — з 12 852 до 13 120 доларів. Деяке зростання ціни на автомобілі з таким типом кузова пов’язане зі значним зростанням попиту.

З 1 липня в Україні скасували безкоштовну розмитнення авто, але не всіх, наприклад, електромобілі можна, як і раніше, ввозити без сплати мит і податків.