Штраф та конфіскація: що чекає власників нерозмитнених автівок в Україні

Розповідаємо, на який термін можна ввозити нерозмитнені автомобілі на територію України та що чекає порушників

Нерозмитнених автівок на дорогах України значно поменшає — це пов'язано з деякими відповідними змінами у законодавстві. Якщо з 1 квітня 2022 року українці могли безкоштовно розмитнювати авто, то 21 червня 2022 року ухвалили законопроєкт №7418, скасувавши пільги для ввезення автомобілів з-за кордону, які діяли в період війни. Не забули і про автівки, які вже були ввезені без відповідного митного контролю.

Конституційний суд України визнав законність штрафу або конфіскації транспортних засобів, які було ввезено без сплати мита. У відомстві зазначили, що право власності може бути обмежене. Про це повідомили у прес-службі КС України у середу, 6 вересня.

"Предметом розгляду була стаття Митного кодексу України. У ній сказано, що перевищення встановленого строку тимчасового ввезення автомобілів для особистого користування та комерційних транспортних засобів на територію України на більш як 30 днів, а також втрата або розібрання таких транспортних засобів, включно з їхнім демонтажем, тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію зазначених транспортних засобів", — наголосили у відомстві.

Відтепер кожен випадок порушення правил ввезення автомобілів в Україну розглядатимуть в індивідуальному порядку.

Крім цього, відповідно до змін у законодавстві, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, який тимчасово ввезений на митну територію України або поміщений під митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого автомобіля з комерційною метою. За такого порушення доведеться заплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.

Раніше "Телеграф" писав, як зміняться ціни на авто після скасування безкоштовного розмитнення.