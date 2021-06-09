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"Дикуни": в Ужгороді в перші ж дні прокату вкрали 6 електросамокатів (фото, відео)

"Дикуни": в Ужгороді в перші ж дні прокату вкрали 6 електросамокатів (фото, відео)
Оновлено 18:45 Сьогодні Телеграф Facebook

В Ужгороді (Закарпатська область) в перші ж дні запуску першого шерингу електросамокатів в місті "Vevi" вкрали з вулиць одразу 6 самокатів.

Про це пише в середу, 9 червня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook ужгородський журналіст Віталій Глагола.

"Всі 6 - знайшли через систему GPS. У кожному з них є спеціальний трекер, який передає дані адміністраторам сервісу і правоохоронцям", - нагадує журналіст.

За його словами, одна жінка вкрала і затягла додому в Новому районі відразу три електросамокати, а "деякі чоловіки потягнули на Шахту".

Ужгород_самокати_2

"Але змісту їх красти нема жодного, ти з ними нічого не зробиш. Навіть не увімкнеш. Але ужгородців це не зупиняє", - пише журналіст.

Ужгород_самокати_3

Як приклад, він наводить випадок, що стався вже в середу: "сьогодні один потягли на Радванку".

Разом з тим, Глагола зазначає оперативну роботу поліції Закарпатській області та Патрульної поліції області, які повернули електросамокати.

Читачі, жителі Ужгорода, називають подію ганьбою і дикістю, а також відзначають, що проблема з крадіжками в місті дуже велика:

Ужгород_комменти

Як повідомлялося, в кінці квітня цього року в мережі розгорівся скандал через відео, на яких люди в Києві кидають прокатні самокати з вікна і роблять з велосипедів інсталяції.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 49

Все по темі:

Ужгород, самокати, крадіжки, шерінг.
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