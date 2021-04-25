В Европу идем: издевательства над прокатным транспортом в Киеве разгневали сеть (фото)

В сети разгорелся скандал из-за видео, на которых люди бросают прокатные самокаты Болт из окна и делаю из велосипедов инсталляции.

Об этом 24 апреля сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного. Там также поделились скандальными видео.

На первом видео две девушки в квартире катаются на прокатном самокате Болт после чего, через некоторое время выбрасывают его из окна многоэтажки.

Второе видео демонстрирует инсталляцию из прокатных велосипедов на выходе из метро Оболонь.

Данные кадры стали причиной недовольства множества пользователей.

Пользователи иронизировали и возмущались комментируя данные видео.

"Надо было вслед за ним прыгнуть", — возмутился пользователь ArtOfFlight.

"Наслушаются своих Моргенштернов и тупят", — написал пользователь Роман.

"В Европу движемся или в Зимбабве?", — написал пользователь Вадим.

Напомним, что 29 декабря, в Киеве две блогерши попали в скандал из-за того, что посреди ночи решили выбросить из балкона многоэтажки пакет с едой.