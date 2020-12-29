Видео с извинениями будет? В Киеве девушки сбросили c балкона пакет с едой и прославились в сети

В ночь на 29 декабря, в Киеве две блогерши прославились своей скандальной выходкой: посреди ночи девушки решили выбросить из балкона многоэтажки пакет с едой. Сеть возмутил такой поступок киевлянок.

Об этом сообщили в Фейсбук-группе Киева оперативного.

Там также поделились видео самого инцидента, которое сперва выложила на своей старнице в сториз одна из учасниц скандального "действа".

При этом, уже спустя несколько часов девушка удалила все фото и видео из своего профиля, видимо из-за волны негодования со стороны пользователей сети.

Сейчас ее страница в соцсети Инстаграм, где ранее было выложено видео выглядит так:

В свою очередь пользователи сети на данный поступок отрегировали волной возмущения.

Стоит напомнить, что 27 декабря, подросток, который ранее разрисовал Золотые ворота в Киеве, извинился за содеянное и оперативно стер надписи.