Запас ходу електрокарів виявився значно меншим, ніж заявляли: які моделі розчарували

Зважайте на це, коли збираєтесь купувати "електричку"

Заявлені виробниками електричних автомобілів показники запасу ходу є ключовими аргументами для переходу на електричний транспорт. Проте деякі електромобілі, у яких виробник обіцяв вражаючий запас ходу, виявилися не такими автономними.

Фахівці протестували реальний запас ходу в умовах літньої спеки. Таку погоду вибрали, бо зазвичай холод знижує автономність автомобіля, а влітку заявлені і реальні результати теоретично мають збігатися. Проте цього не сталося. Про це повідомляє британське мережеве видання What Car.

Як відбувалося тестування

Експерти мали на меті забезпечити максимальну об’єктивність, тому після повної зарядки виїжджали на електрокарі заряд до нуля. Під час тесту вони проходили три різні сценарії:

розганялись на початку тесту і продовжували рух зі швидкістю в 48 км/год;

проїжджали відстань у 6 з половиною кілометрів на швидкості 80 км/год;

подолали 13 кілометрів зі швидкістю 112 кілометрів.

Так протестували 12 електрокарів одночасно, поступово з тесту вибували моделі, у яких закінчився заряд батареї. Згодом дослідники отримали результати. Вони розчарували, адже жодна! із 12 моделей не досягнула заявлених позначок.

Результати тестувань

Mercedes-Benz EQE не дотягнув майже 60 кілометрів. Виробник стверджує, що запас ходу складає 587 кілометрів, а насправді ж — 529. Хоча і це теж є потужним показником.

У Tesla Model 3 LR все ще гірше — тут різниця складає понад 80 кілометрів (602 заявлених проти 521 реальних). До речі, про всі плюси та мінуси цієї моделі дуже доступно пояснює автор ролика на ютуб-каналі INVEST LIFE.

Переваги та мінуси Tesla Model 3 LR

На третьому місці в антирейтингу опинився Hyundai IONIQ 6, який проїхав 470 кілометрів, хоч мав — 544 км.

Тестування електричних автомобілів популярних марок

З Genesis GV60 теж ситуація не краща: результат у 450 кілометрів аж ніяк не можна порівняти з даними в технічних характеристиках — 517 км. На п’ятому місці опинилася Tesla Model 3 RWD. Вона змогла проїхати 422 кілометрів проти 491 обіцяних.

Останніх 7 протестованих автомобілів з електричними двигунами з дванадцятки виглядає так:

MG4 — 407 км — 452 км;

Smart #1 — 394 км — 439 км;

Volkswagen ID.Buzz — 380 км — 410 км;

BYD Atto 3 — 346 км — 418 км;

Renault Zoe — 233 км — 300 км;

Fiat Abarth 500e — 222 км — 300 км;

BMW i3 — 103 км — 253 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про концепт електроавтомобіля із запасом ходу в 800 км.