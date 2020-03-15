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Унікальний електричний автобус виготовляють у Луцьку

Унікальний електричний автобус виготовляють у Луцьку
15:20 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф autogeek.com twitter.com

Новий екологічний транспорт перевозитиме до 80 пасажирів. Літій-іонні тягові акумуляторні батареї забезпечать запас ходу на 200 кілометрів.

Новий електричний автобус "Богдан", який вже виготовляється на потужностях в Луцьку, комплектуватиметься літій-іонними тяговими акумуляторними батареями, які забезпечать запас ходу щонайменше 200 км без підживлення.

Про це заявили в конструкторському бюро "Автомобільної компанії "Богдан Моторс".

При виготовлені автобусу використовуватимуться батареї польського виробництва сумарною потужністю 249 кВт.

Новий "Богдан" матиме 12-метровий кузов виготовлений з нержавіючої сталі з низьким рівнем підлоги. Автобус призначено для перевезення пасажирів міськими маршрутами. Новий екологічний транспорт зможе перевозити до 80 пасажирів.

При виготовлені електричного автобусу "Богдан" використовуватимуться комплектуючі європейського виробництва..

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Поява в модельному ряді "Богдану" електричного автобуса відкриватиме компанії перспективний ринок Європейського Союзу. Втім, в корпорації наголошують на важливості розвитку такого виду транспорту і в Україні.

Нагадаємо, корпорація "Богдан" вже має досвід у виробництві екологічного громадського транспорту: електробус "Богдан А70100" було виготовлено у співпраці з польськими фірмами "Ursus" та "Enika". Наразі він успішно експлуатується на маршрутах міста Люблін. Крім того, "Богдан"виробляє 12-метрові кузови електробусів для французької компанії Bluebus, з якою 2019 року було укладено новий контракт на постачання продукції.

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Луцк, Контракт, Богдан Моторс, Электробус, Автобус "Богдан".
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