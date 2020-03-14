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Автовиробник Ferrari призупинило роботу через пандемію

Автовиробник Ferrari призупинило роботу через пандемію
21:10 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Італійський виробник автомобілів класу люкс Ferrari на два тижні призупинив виробництво на двох своїх заводах через пандемію коронавірусу.

«Італійський автовиробник Ferrari заявив у суботу про призупинення виробництва на два тижні на двох своїх заводах, пославшись на «серйозні труднощі», пов'язані із закриттям Італії через пандемію коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

У заяві компанії йдеться, що виробництво буде негайно призупинено на фабриках у Маранелло і Модені до 27 березня.

«Цей захід було вжито в інтересах співробітників і після серії жорстких заходів для забезпечення безпеки на місці», - сказали в компанії.

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Батьківщина компанії - Емілія-Романья знаходиться поруч з Ломбардією, італійським регіоном, який найбільше постраждав від пандемії, де, за даними місцевої влади, померли близько 200 осіб і ще близько 2 200 осіб заразилися коронавірусом.

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Италия, Ferrari, Авто, Вирус, Карантин, Водіям, Автовиробник, Марка авто.
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