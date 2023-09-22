Запас хода электрокаров оказался значительно меньше, чем заявляли: какие модели разочаровали

Учитывайте это, когда собираетесь покупать "электричку"

Заявленные изготовителями электрических автомобилей показатели запаса хода являются ключевыми аргументами для перехода на электрический транспорт. Однако некоторые электромобили, в которых производитель обещал поразительный запас хода, оказались не столь автономными.

Специалисты протестовали реальный запас хода в условиях летнего зноя. Такую погоду выбрали, потому что обычно холод снижает автономность автомобиля, а летом заявленные и реальные результаты теоретически должны совпадать. Однако этого не произошло. Об этом сообщает британское сетевое издание What Car.

Как происходило тестирование

Эксперты преследовали цель обеспечить максимальную объективность, поэтому после полной зарядки выезжали на электрокаре заряд до нуля. Во время теста они проходили три разных сценария:

разгонялись в начале теста и продолжали движение со скоростью в 48 км/ч;

проезжали расстояние в 6 с половиной километров на скорости 80 км/ч;

преодолели 13 км со скоростью 112 км.

Так протестировали 12 электрокаров одновременно, постепенно из теста выбывали модели, у которых закончился заряд батареи. Впоследствии исследователи получили результаты. Они разочаровали, ведь ни одна! из 12 моделей не достигла заявленных показателей.

Результаты тестов

Mercedes-Benz EQE не протянул почти 60 километров. Производитель утверждает, что запас хода составляет 587 километров, а на самом деле — 529. Хотя и это тоже мощный показатель.

У Tesla Model 3 LR все еще хуже – здесь разница составляет более 80 километров (602 заявленных против 521 реальных). Кстати, обо всех плюсах и минусах этой модели очень доступно объясняет автор ролика на ютуб-канале INVEST LIFE.

Преимущества и минусы Tesla Model 3 LR

На третьем месте в антирейтинге оказался Hyundai IONIQ 6, проехавший 470 километров, хотя должен был — 544 км.

Тестирование электрических автомобилей популярных марок

С Genesis GV60 тоже ситуация не лучше: результат в 450 километров отнюдь нельзя сравнить с данными в технических характеристиках – 517 км. На пятом месте оказалась Tesla Model 3 RWD. Она смогла проехать 422 километра из 491 обещанных.

Последние 7 протестированных автомобилей с электрическими двигателями из двенадцатки выглядят так:

MG4 — 407 км — 452 км;

Smart #1 — 394 км — 439 км;

Volkswagen ID.Buzz – 380 км – 410 км;

BYD Atto 3 — 346 км — 418 км;

Renault Zoe – 233 км – 300 км;

Fiat Abarth 500e – 222 км – 300 км;

BMW i3 – 103 км – 253 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о концепте электроавтомобиля с запасом хода в 800 км.