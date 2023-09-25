В Україні продається електрична Honda 2023 року вартістю 22 тисячі доларів

Це авто однозначно вартує своїх грошей

На продаж в Україні виставили недорогу Honda eNS1 2023 I покоління. Це кросовер, який виготовляє японська компанія спільно з китайським концерном Dongfeng.

Авто ще не має української реєстрації. Продавець стверджує, що пробіг у кросовера — 1 тисяча кілометрів. А ціна — всього 22500 доларів. Автомобіль виставили на майданчику з продажу авто АвтоРіа.

Особливості та опис авто

Honda e:NS1 — це перший електрокар марки Honda в Китаї. У ньому поєднаний так званий ДНК Honda Monozukuri. Це мистецтво робити речі, як стверджує виробник, яке полягає у впровадженні провідних інтелектуальних технологій Китаю. Перший автомобіль зійшов з конвеєра 12 липня 2023 року.

Honda eNS1 2023 I покоління створена на базі вже відомого електрокросовера Honda X-NV, але на сучасній платформі. В інтер’єрі також суттєві зміни, зокрема, у матеріалах та загальному дизайні салону. Тут є круїз-контроль, утримання у смузі руху, контроль втоми водія, штучний інтелект та багато інших корисних функцій.

Є 4 комплектації, але головні відмінності у них головно в ємності батарей і запасі ходу відповідно. Усі з них мають передній привід.

Комплектації Honda eNS1 2023:

e-type version;

e-chi version;

e-dynamic version;

e-environment version.

У Європі ці комплектації авто коштують від 24250 до 29550 доларів. А в Китаї — від 27 тисяч в американській валюті.

Технічні характеристики авто у базовій комплектації

ємність акумулятора 54 кВт⋅год;

запас ходу — 420 км;

коробка передач — автомат;

привід — передній;

максимальна швидкість — 150 км/год;

максимальний запас ходу — 420 км;

кузов — кросовер;

кількість дверей — 5.

Дивіться також чесний огляд Honda eNS1 2023 з усіма плюсами та мінусами авто:

Огляд Honda eNS1 2023

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