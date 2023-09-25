В Україні продається електрична Honda 2023 року вартістю 22 тисячі доларів
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Це авто однозначно вартує своїх грошей
На продаж в Україні виставили недорогу Honda eNS1 2023 I покоління. Це кросовер, який виготовляє японська компанія спільно з китайським концерном Dongfeng.
Авто ще не має української реєстрації. Продавець стверджує, що пробіг у кросовера — 1 тисяча кілометрів. А ціна — всього 22500 доларів. Автомобіль виставили на майданчику з продажу авто АвтоРіа.
Особливості та опис авто
Honda e:NS1 — це перший електрокар марки Honda в Китаї. У ньому поєднаний так званий ДНК Honda Monozukuri. Це мистецтво робити речі, як стверджує виробник, яке полягає у впровадженні провідних інтелектуальних технологій Китаю. Перший автомобіль зійшов з конвеєра 12 липня 2023 року.
Honda eNS1 2023 I покоління створена на базі вже відомого електрокросовера Honda X-NV, але на сучасній платформі. В інтер’єрі також суттєві зміни, зокрема, у матеріалах та загальному дизайні салону. Тут є круїз-контроль, утримання у смузі руху, контроль втоми водія, штучний інтелект та багато інших корисних функцій.
Є 4 комплектації, але головні відмінності у них головно в ємності батарей і запасі ходу відповідно. Усі з них мають передній привід.
Комплектації Honda eNS1 2023:
- e-type version;
- e-chi version;
- e-dynamic version;
- e-environment version.
У Європі ці комплектації авто коштують від 24250 до 29550 доларів. А в Китаї — від 27 тисяч в американській валюті.
Технічні характеристики авто у базовій комплектації
- ємність акумулятора 54 кВт⋅год;
- запас ходу — 420 км;
- коробка передач — автомат;
- привід — передній;
- максимальна швидкість — 150 км/год;
- максимальний запас ходу — 420 км;
- кузов — кросовер;
- кількість дверей — 5.
Дивіться також чесний огляд Honda eNS1 2023 з усіма плюсами та мінусами авто:
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