За сколько можно купить Tesla в Украине: топ самых дешевых и дорогих

В Украине продают и дешевые битые Tesla, и премиальные версии не на каждый кошелек

С момента своего появления на рынке автомобили Tesla всегда вызывали ажиотаж, а порой и споры. Их считают либо технологически и инновационно совершенными, либо слишком распиаренными и переоцененными.

Однако, как у нас всегда бывает, негативные отзывы обычно пишут люди, даже не имеющие водительского удостоверения. Ведь количество продаж указывает на то, что это очень популярная модель, как в США и Европе, так и в Украине.

Эти автомобили имеют большой запас хода, выглядят стильно и современно, безопасны и технологически продвинуты. Что касается последнего пункта, то машину Tesla сложно сравнивать с другими моделями электрокаров, ведь это просто смартфон на колесах: здесь все функции адаптируются прямо под водителя, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от вождения. Еще одной приятной особенностью является автопилот со знаменитым рулем-штурвалом.

Тесла в Украине

Tesla в Украине очень популярны. По данным AUTO-Consulting, в Украине по состоянию на сентябрь 2023 зарегистрировано 10,5 тыс. электромобилей Tesla.

Что касается подержанных авто, то в Украине на онлайн-площадках выставлено на продажу около трех тысяч Tesla разных моделей, комплектаций и лет выпуска. Журналисты "Телеграф" проанализировали, сколько стоит в Украине купить этот электрокар. Подробности читайте в материале.

Б/у Tesla в Украине: самые дешевые и дорогие

Самой дешевой моделью этой марки, которая выставлена на продажу на портале по продаже авто auto.ria, является Tesla Model S 2013 выпуска. Автомобиль пригнан из США, и был в ДТП. Хоть он и заводится, но нуждается в ремонте. Цена такого авто – 10 200 долларов. Пробег – 150 тысяч километров.

Таких поврежденных автомобилей Tesla на площадке много — без батарей, разбитых или вообще на запчасти.

Готовый к эксплуатации автомобиль Tesla, не требующий ремонта, стоит около 16-20 тысяч долларов. Например, вот эту пригнанную из США Tesla Model S 2013 года выпуска с 407 тысяч км пробега владелец оценил в 16 800$. Отмечается, что автомобиль побывал в ДТП и получил повреждение левой стороны кузова и внешнего интерфейса, которые были профессионально отремонтированы.

Есть и премиальные модели. Например, Tesla Model S 2021 года выпуска с пробегом в 25 тысяч километров продают за 120 000$. Владелец этого автомобиля приобрел его за границей с минимальными повреждениями и профессионально отремонтировал оригинальными запчастями.

Это заряженная версия Tesla Model S в максимальной комплектации, которая может разогнаться до сотни за 2 секунды. Владелец утверждает, что продает машину, потому что не пользуется ею. "Явно не пользуюсь всем потенциалом этого авто, спокойно ездить на нем тяжело", — отмечает продавец в описании авто.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что на продажу в Украине выставили недорогую Honda eNS1 2023 I поколения. Она имеет пробег всего 1 тыс. км и стоит 22 тысячи долларов.