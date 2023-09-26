За скільки можна придбати Tesla в Україні: топ найдешевших і найдорожчих

В Україні продають і дешеві биті Tesla, і преміальні версії не на кожен гаманець

З моменту своєї появи на ринку автомобілі Tesla завжди викликали ажіотаж, а деколи і суперечки. Їх вважають або технологічно та інноваційно досконалими, або занадто розпіареними та переоціненими.

Проте, як в нас завжди буває, негативні відгуки зазвичай пишуть люди, які навіть не мають водійського посвідчення. Кількість продажів вказують на те, що це дуже популярна модель як в США та Європі, так і в Україні.

Ці автомобілі мають великий запас ходу, виглядають стильно і сучасно, є безпечними та технологічно просунутими. Щодо останнього пункту, то машину Tesla складно порівнювати іншими моделями електрокарів, адже це просто смартфон на колесах: тут усі функції адаптовуються просто під водія, щоб забезпечити максимальне задоволення від водіння. Ще однією приємною особливістю є автопілот зі знаменитим кермом-штурвалом.

Тесла в Україні

Tesla в Україні дуже популярні. За даними AUTO-Consulting, в Україні станом на вересень 2023 року зареєстровано 10,5 тис. електромобілів Tesla.

Щодо вживаних авто, то в Україні на онлайн-майданчиках наразі виставлено на продаж близько трьох тисяч Tesla різних моделей, комплектацій та років випуску. Журналісти "Телеграф" проаналізували, скільки коштує в Україні придбати цей електрокар. Подробиці читайте у матеріалі.

Вживані Tesla в Україні: найдешевші і найдорожчі

Найдешевшою моделлю цієї марки, яка виставлена на продаж на порталі з продажу авто auto.ria, є Tesla Model S 2013 року випуску. Авто пригнане із США, і було в ДТП. Хоч воно і заводиться, проте потребує ремонту. Ціна такого авто — 10 200 доларів. Пробіг — 150 тисяч кілометрів.

Таких пошкоджених автомобілів Tesla на майданчику є багато — без батарей, потрощені або взагалі на запчастини.

Готовий до експлуатації автомобіль Tesla, який не потребує ремонту, вартує близько 16-20 тисяч доларів. Наприклад, ось цю пригнану із США Tesla Model S 2013 року випуску з 407 тисяч км пробігу власник оцінив у 16 800 $. Зазначається, що авто побувало у ДТП і отримало пошкодження лівої сторони кузова та зовнішнього інтерфейсу, які були професійно відремонтовані.

Є і преміальні моделі. Наприклад, Tesla Model S 2021 року випуску з пробігом у 25 тисяч кілометрів продають за 120 000 $. Власник цього авто придбав його з-за кордону з мінімальними пошкодженнями та професійно відремонтував оригінальними запчастинами.

Це заряджена версія Tesla Model S у максимальній комплектації, яка може розігнатися до сотні за 2 секунди. Власник стверджує, що продає машину, бо не користується нею. "Явно не користуюсь всім потенціалом цього авто, спокійно їздити на ньому важко", — зазначає продавець в описі авто.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що на продаж в Україні виставили недорогу Honda eNS1 2023 I покоління. Вона має пробіг всього 1 тис. км і вартує 22 тисячі доларів.