Погані новини для Tesla: Volkswagen випустить електрокар з автопілотом 4-го рівня

Але поїздити на ньому ще не скоро вдасться

Німецький автовиробник Volkswagen створює новий електромобіль Trinity. Його позиціонують як головного конкурента Tesla.

У Trinity використовуватиметься нова програмна платформа під назвою SSP з новітнім автопілотом 4-го рівня. Тобто це авто, як і Tesla, зможе пересуватися абсолютно без допомоги водія, пише Еurope.autonews.

Автопілот 4 рівня: особливості

Автопілот 4-го рівня створений для автономних транспортних систем, де автомобіль може виконувати більшість водійських обов'язків без втручання водія, але вимагає готовності людини взяти керування у разі потреби.

Автомобіль може самостійно прискорюватися, гальмувати і повертати на дорозі без активної участі водія. Системи спостереження, зокрема, лідари, радари та камери, аналізують навколишнє середовище та розпізнають інші автомобілі, пішоходів, світлофори та інфраструктуру на дорозі.

Автомобіль може адаптуватися до різних умов дорожнього руху, навіть при обмеженій видимості. А у випадку надзвичайної ситуації або коли машина не може впоратися самостійно, водій повинен бути готовим взяти керування у свої руки.

Що відомо про електрокар Trinity

Відео про Trinity EV

Електрокар Trinity EV мали випустити у 2026 році, але після зміни генерального директора проєкт відклали, хоч і витратили мільйони євро на переобладнання заводу у Цвіккау у центр з виробництва електрифікованих авто. На цьому заводі і зараз виробляють електрокари відомих брендів, проте ринок авто з цим типом двигуна в Європі наразі скорочується через здорожчання електроенергії.

Тому перспективи невтішні — модель можуть випустити лише наприкінці десятиліття.

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