Як заряджати електрокар в умовах блекауту: минулорічний досвід українців

Росіяни хотіли нас знищити, а ми стали ще сильнішими.

Минулого року українці вперше зіштовхнулися з ракетними ударами росії по енергосистемі України. Унаслідок цього без електрики залишались мільйони українців, адже з ладу вивели понад 40% інфраструктури.

Проте незламні українці не лише витримали ці випробування, а й придумали безліч лайфхаків, які допомогли пережити цю важку зиму. Наприклад, вони створили велосипедний генератор, а також навчилися підзаряджати свої гаджети від електрокарів. Про останні ми сьогодні і поговоримо. Інформація буде корисна для власників "електричок", або тих, хто хоче придбати таке авто, але не наважується, хвилюючись, що цієї зими через обстріли Україна знову буде без електрики.

Українці навчилися заряджати електромобіль в умовах відключення світла

Досвід минулого року показує, що мешканці нашої країни навчилися підтримувати заряд своїх "електричок", незважаючи на блекаут. Вони користувались послугами сусідів, у яких є генератор, зарядними станціями, розташованими в інших мікрорайонах, і всіляко економили заряд.

Ось основні тези, які можна виокремити для власників електрокарів, зважаючи на досвід зими 2022-2023 років:

намагатися заряджати електрокар за першої нагоди, коли є світло, навіть якщо акумулятор заряджений на 80-90%;

пересуватися на середній швидкості у режимі посиленої економії та високого рівня рекуперації;

якщо ви заряджаєте електрокар від звичайної зарядки, обов’язково придбайте реле напруги чи стабілізатор. Коли світло часто вмикають-вимикають, існує ризик перепадів напруги. Це може зіпсувати батарею авто;

якщо встановлені таймери, вимкніть їх, адже час заряджання авто встановлюють лише енергетики;

завантажте карту публічних зарядних станцій для поновлення запасу електроенергії в авто і користуйтесь найближчими. Якщо на одній з них немає світла, скористайтесь станцією в іншій частині мікрорайону.

Як знайти робочу зарядну станцію для "електрички"

Українська компанія ECOFACTOR NETWORK створила застосунок, який показує, є на зарядних станціях живлення чи немає. Завдяки йому можна побачити, де можна зарядитися просто зараз і чи є вільні порти.

Українці навчились заряджати гаджети від електрокару

Під час блекауту наші громадяни змушені були вдаватись до хитрощів: створювали лампочки, які можуть місяці працювати від батарейок, портативні обігрівачі для оселі, навчили працювати роутер від павербанку та багато іншого. Один з лайфхаків також стосується електромобілів.

Під’єднавши до електромобіля спеціальний розрядний кабель V2L GB/T to Socket, батарею машини можна використовувати для побутових потреб. За його допомогою можна підключати різні побутові пристрої, гаджети, освітлення чи навіть підзаряджати інші електромобілі. Науковці розрахували, що електромобіль Nissan Leaf e+ таким чином може живити будинок середнього розміру протягом 3-4 днів.

Тут розповідається, як можна використати свій електрокар для побутових потреб:

А ось детальна інструкція, як отримати світло від електромобіля у будинку:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що запас ходу деяких електрокарів виявився значно меншим, ніж заявляли.