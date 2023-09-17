Горітиме до пів року: як зробити свічку-ліхтарик у разі блекауту (фото)

Такий пристрій є абсолютно безпечним для використання

В умовах частих перебоїв з електропостачанням в українців, як було минулої зими, з’явилося вміння не лише створювати свічки з наявних матеріалів, а й виготовляти ліхтарики. Цей пристрій повністю безпечний у використанні і при цьому дуже бюджетний.

У кожного має бути такий ліхтар-свічка у своєму підвалі на випадок несподіваного відключення електроенергії. Це джерело світла світитиме яскраво протягом пів року, пише cpykami.

Як зробити недорогий ліхтарик з підручних засобів

Що нам потрібно:

20-кубовий шприц (тільки корпус)

ртутний датчик нахилу (вимикач)

2 мініпальчикові батареї

вивідний світлодіод 5 мм (2 шт.)

пляшка

2 таблетки аспірину

Покрокова інструкція

1. Візьміть дві мініпальчикові батарейки та з’єднайте їх, припаюючи ртутний вимикач плюс на мінус.

2. Прикріпіть датчик нахилу до батарей та обмотайте їх ізострічкою.

3. Запаяйте корпус шприца з того боку, де кріпиться голка, а потім помістіть у корпус шприца конструкцію з батарейок. Обрізаємо виступаючі частини шприца і витягаємо його.

4. Поміщаємо аспірин у пляшку і заповнюємо її водою, щоб запобігти її цвітінню. Потім вставляємо нитку та шприц у пляшку, а потім витягуємо нитку, створюючи герметичну конструкцію.

5. Встановлюємо батареї. Тепер світильник повністю зібраний! Залишилося лише прикріпити ніжку-основу, щоб зручно розміщувати пляшку.

6. Накрутіть на шийку, після чого щільно закрийте пляшку звичайною кришкою. При перевертанні вбудований сенсор активується, і ліхтарик починає світити. Якщо використовувати його нечасто, заряду батарей вистачить на цілий рік.

Раніше ми писали, як підготувати батареї до опалювального сезону. Потрібно виконати кілька дій.