Как заряжать электрокар в условиях блекаута: прошлогодний опыт украинцев

Россияне хотели нас уничтожить, а мы стали еще сильнее.

В прошлом году украинцы впервые столкнулись с ракетными ударами России по энергосистеме Украины. В результате без электричества оставались миллионы украинцев, ведь из строя вывели более 40% инфраструктуры.

Однако несокрушимые украинцы не только выдержали эти испытания, но и придумали множество лайфхаков, которые помогли пережить эту тяжелую зиму. К примеру, они создали велосипедный генератор, а также научились подзаряжать свои гаджеты от электрокаров. О последних мы сегодня и поговорим. Информация будет полезна для владельцев "электричек", или тех, кто хочет приобрести такой автомобиль, но не решаются, волнуясь, что этой зимой из-за обстрелов Украина снова будет без электричества.

Украинцы научились заряжать электромобиль в условиях отключения света

Опыт прошлого года показывает, что жители нашей страны научились поддерживать заряд своих "электричек", несмотря на блекаут. Они пользовались услугами соседей, у которых есть генератор, зарядными станциями, расположенными в других районах и всячески экономили заряд.

Вот основные тезисы, которые можно выделить для владельцев электрокаров, учитывая опыт зимы 2022-2023 годов:

пытаться заряжать электрокар при первой возможности, когда есть свет, даже если аккумулятор заряжен на 80-90%;

передвигаться на средней скорости в режиме усиленной экономии и высокого уровня рекуперации;

Если вы заряжаете электрокар от обычной зарядки, обязательно приобретите реле напряжения или стабилизатор. Когда свет часто включают-выключают, существует риск перепадов напряжения. Это может испортить батарею авто;

если установлены таймеры, выключите их, ведь время зарядки авто устанавливают только энергетики;

загрузите карту публичных зарядных станций для восстановления запаса электроэнергии в авто и используйте ближайшие. Если на одной из них нет света, воспользуйтесь станцией в другой части микрорайона.

Как найти рабочую зарядную станцию для "электрички"

Украинская компания ECOFACTOR NETWORK создала приложение, которое показывает, есть на зарядных станциях питание или нет. Благодаря ему можно увидеть, где можно зарядиться прямо сейчас и есть ли свободные порты.

Украинцы научились заряжать гаджеты от электрокара

Во время блекаута наши граждане вынуждены были прибегать к уловкам: создавали лампочки, которые могут месяцы работать от батареек, портативные обогреватели для дома, научили работать роутер от павербанка и многое другое. Один из лайфхаков тоже касается электромобилей.

Подключив к электромобилю специальный разрядный кабель V2L GB/T to Socket, батарею машины можно использовать для бытовых нужд. С его помощью можно подключать разные бытовые устройства, гаджеты, освещения или даже подзаряжать другие электромобили. Ученые рассчитали, что электромобиль Nissan Leaf e+ таким образом может питать дом среднего размера в течение 3-4 дней.

Здесь рассказывается, как можно использовать свой электрокар для бытовых нужд:

А вот подробная инструкция, как получить свет от электромобиля в доме:

Ранее "Телеграф" сообщал, что запас хода некоторых электрокаров оказался значительно меньше, чем заявляли.