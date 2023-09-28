Если исчезнет мобильная связь: что делать во время возможных блэкаутов

Есть некоторые технические "хитрости"

В случае возможных блэкаутов есть вероятность, что украинцы могут остаться без мобильной связи. В критических ситуациях очень важно иметь какую-либо связь, поэтому есть несколько советов, которые помогут вам, если возникнет такая ситуация.

По рекомендациям от Госспецсвязи, в случае обстрелов объектов связи необходимо ограничить потребление мобильного Интернета до минимума:

используйте фиксированные сети связи всегда, если есть такая возможность;

по возможности откажитесь от видео в пользу текстовых форматов;

отдавайте предпочтение текстовым сообщениям перед звонками и видеовызовами;

сократите все разговоры до минимума, ведь, возможно, в это же время кто-то пытается использовать сеть, чтобы вызвать спасателей или скорую;

установите ограничение трафика в настройках приложений;

выключите режим автоматической загрузки мультимедиа в мессенджерах (настройка мессенджера → Данные и хранилище или Мультимедиа → Выключите опцию "Фоновая загрузка" или в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа");

если не работает сеть вашего оператора, воспользуйтесь национальным роумингом;

загрузите всю необходимую информацию в память смартфона или запишите на бумажке;

установите на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь в случае исчезновения сети. Радиус работы таких приложений зависит от поколения Bluetooth и помех сигнала (до 60 – 100 метров). Приложения: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как можно продлить жизнь новому аккумулятору смартфона.