Якщо зникне мобільний зв'язок: що робити під час можливих блекаутів
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Є деякі технічні "хитрощі"
У разі можливих блекаутів є ймовірність, що українці можуть лишить без мобільного зв'язку. В критичних ситуаціях дуже важливо мати будь-який зв'язок, тому є декілька порад, які допоможуть вам, якщо виникне така ситуація.
За рекомендаціями від Держспецзв'язку, у разі обстрілів об'єктів зв'язку потрібно обмежити споживання мобільного Інтернету до мінімуму:
- використовуйте фіксовані мережі зв'язку завжди, якщо є така можливість;
- за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;
- віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;
- скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
- встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків;
- вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах (налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" або у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа");
- якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;
- завантажте всю необхідну інформацію в пам'ять смартфона або запишіть на папірці;
- встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60 – 100 метрів). Застосунки: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як можна продовжити життя нового акумулятора смартфона.