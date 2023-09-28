Якщо зникне мобільний зв'язок: що робити під час можливих блекаутів

Є деякі технічні "хитрощі"

У разі можливих блекаутів є ймовірність, що українці можуть лишить без мобільного зв'язку. В критичних ситуаціях дуже важливо мати будь-який зв'язок, тому є декілька порад, які допоможуть вам, якщо виникне така ситуація.

За рекомендаціями від Держспецзв'язку, у разі обстрілів об'єктів зв'язку потрібно обмежити споживання мобільного Інтернету до мінімуму:

використовуйте фіксовані мережі зв'язку завжди, якщо є така можливість;

за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;

віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;

скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;

встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків;

вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах (налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" або у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа");

якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;

завантажте всю необхідну інформацію в пам'ять смартфона або запишіть на папірці;

встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60 – 100 метрів). Застосунки: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як можна продовжити життя нового акумулятора смартфона.