Плохие новости для Tesla: Volkswagen выпустит электрокар с автопилотом 4-го уровня

Но поездить на нем еще не скоро удастся

Немецкий автопроизводитель Volkswagen создает новый электромобиль Trinity. Его позиционируют как главного конкурента Tesla.

В Trinity будет использоваться новая программная платформа под названием SSP с новейшим автопилотом 4-го уровня. То есть этот автомобиль, как и Tesla, сможет передвигаться абсолютно без помощи водителя, пишет Europe.autonews.

Автопилот 4 уровня: особенности

Автопилот 4 уровня создан для автономных транспортных систем, где автомобиль может выполнять большинство водительских обязанностей без вмешательства водителя, но требует готовности человека принять управление в случае необходимости.

Автомобиль может самостоятельно ускоряться, тормозить и поворачивать на дороге без участия водителя. Системы наблюдения, в частности, лидары, радары и камеры, анализируют окружающую среду и распознают другие автомобили, пешеходов, светофоры и инфраструктуру на дороге.

Автомобиль может адаптироваться к разным условиям дорожного движения, даже при ограниченной видимости. А в случае чрезвычайной ситуации или когда машина не справляется самостоятельно, водитель должен быть готов взять управление в свои руки.

Что известно об электрокаре Trinity

Видео о Trinity EV

Электрокар Trinity EV должны были выпустить в 2026 году, но после смены генерального директора проект отложили, хотя и потратили миллионы евро на переоборудование завода в Цвиккау в центр по производству электрифицированных авто. На этом заводе и сейчас производят электрокары известных брендов, однако рынок авто с этим типом двигателя в Европе сокращается из-за подорожания электроэнергии.

Поэтому перспективы неутешительны – модель могут выпустить только в конце десятилетия.

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