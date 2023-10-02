Запас хода 200 км и всего 7 тысяч долларов: Honda выпустила новый электрокар

В Украине, как и во многих других странах, популярность электрических автомобилей быстро растет, привлекая внимание все большего количества водителей к новым технологиям и экологическим альтернативам. И одной из ключевых фирм, влияющих на эту трансформацию рынка, является Honda.

Она выпустила новый электрокар, поразивший не только своими техническими характеристиками, но и доступной стоимостью. Новый кей-кар N-Van e оценивается всего в 7 тысяч долларов.

Технические характеристики Honda N-Van

Производитель обещает, что электрокар сможет проехать 210 км на одном заряде. Машина, как вы можете увидеть на фото, очень необычна с виду: она имеет плоские боковые панели, компактный кузов и большую кабину. В салоне может поместиться 5 человек – 4 пассажира и 1 водитель.

Чтобы перевозить грузы, можно сложить все пассажирские кресла в ровный пол (грузоподъемность 350 кг). Автомобиль предназначен как для личного, так и коммерческого использования.

Изюминкой авто является то, что от батареи можно запитать разные электрические устройства. В электрокаре установлена система питания V2H, позволяющая подключить энергопотребители мощностью до 1500 Вт. Так можно запустить отопление в доме, включить электрическое освещение и так далее.

Кстати, "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы научились заряжать гаджеты от электрокара. Согласно расчетам, электромобиль Nissan Leaf e+ таким образом может питать дом среднего размера в течение 3-4 дней.