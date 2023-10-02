Запас ходу 200 км і всього 7 тисяч доларів: Honda випустила новий електрокар

В Україні, як і в багатьох інших країнах, популярність електричних автомобілів швидко зростає, привертаючи увагу усе більшої кількості водіїв до нових технологій та екологічних альтернатив. І однією із ключових фірм, яка впливає на цю трансформацію ринку, є Honda.

Вона випустила новий електрокар, який вразить не лише своїми технічними характеристиками, але і доступною вартістю. Новий кей-кар N-Van e оцінюється всього у 7 тисяч доларів.

Технічні характеристики Honda N-Van

Виробник обіцяє, що електрокар зможе проїхати 210 км на одному заряді. Машина, як ви можете побачити на фото, дуже незвичайна з вигляду: вона має плоскі бічні панелі, компактний кузов і велику кабіну. У салоні може поміститися 5 осіб — 4 пасажири і 1 водій.

Щоб перевозити вантажі, можна скласти усі пасажирські крісла у рівну підлогу (вантажопідйомність складає 350 кг). Автомобіль призначений як для особистого, так і для комерційного використання.

Родзинкою авто є те, що від батареї можна заживити різні електричні пристрої. В електрокарі встановлена система живлення V2H, яка дозволяє під'єднати енергоспоживачі потужністю до 1500 Вт. Так можна запустити опалення в будинку, увімкнути електричне освітлення тощо.

До речі, "Телеграф" розповідав про те, що українці навчились заряджати гаджети від електрокара. Згідно з розрахунками, електромобіль Nissan Leaf e+ таким чином може живити будинок середнього розміру протягом 3-4 днів.