Від 5 тисяч доларів: найдешевші повнорозмірні електрокари на українському ринку

Таке авто може дозволити собі кожен

Незважаючи на загрозу російських обстрілів цієї зими, українці все частіше звертають увагу на електрокари. Ба більше, їх просто розмітають, і це стосується не лише нових авто чи ввезених з-за кордону, але і внутрішнього ринку.

Такій популярності також сприяє ціна бензину, яка, на думку експертів ринку, може досягнути 80 гривень за літр уже в жовтні. Публікуємо список найдешевших повнорозмірних "електричок", які можна купити в Україні.

Nissan Leaf

Nissan Leaf традиційно вважають найпопулярнішим електрокаром не лише в Україні, але й у світі. Все — через його доступність та оптимальний запас ходу, який вартує цих грошей.

Leaf з’явився на ринку у 2010 році і відразу став одним із топових. Літій-іонна батарея надає електрокару запас ходу від 240 до 380 кілометрів, залежно від версії та року випуску.

Справедливо буде зазначити, що деякі власники цього авто скаржаться на недостатньо просторий салон, проте це проблема багатьох недорогих "електричок".

Ціна на Nissan Leaf різниться від року випуску та модифікації. Ціни на вживані авто стартують від 4700 доларів. А найдорожчим, представленим в Україні, є Nissan Leaf 39 kWh AT (150 к.с.) 2023 року випуску за 30 000 $.

Огляд Leaf з усіма плюсами та мінусами авто тут:

Citroen C-Zero

Компактний електрокар Citroen C-Zero ледь дотягує до звання повнорозмірного, проте ця машина таки 5-місна і 4-дверна. Електромобіль маленького розміру та не надто великої потужності (67 кінських сил) ідеально підходить для пересування по місту.

Запас ходу цього авто складає 130 кілометрів. В Україні Citroen C-Zero продається за ціною від 5 до 9 тисяч доларів (залежно від року випуску та пробігу).

До речі, всередині автомобіля місця досить і зовсім не тісно. Детальніше дивіться на відео:

Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi i-MiEV на вигляд дуже схожий на Citroen C-Zero. Це компактний електричний автомобіль від японської компанії Mitsubishi Motors. Випускався він тільки до 2017 року.

Mitsubishi i-MiEV оснащений електродвигуном та літій-іонною батареєю, що дозволяє забезпечити запас ходу від 100 до 150 км. Ця "електричка" також створена для міських поїздок.

Ціна Mitsubishi i-MiEV в Україні більш ніж доступна — 5000-8000 доларів.

Дивіться тест-драйв Mitsubishi i-MiEV, де розповідається про усі переваги та недоліки цього електромобіля:

Раніше "Телеграф" розповідав, що Volkswagen випустить електрокар з автопілотом 4-го рівня.