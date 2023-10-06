От 5 тысяч долларов: самые дешевые полноразмерные электрокары на украинском рынке

Такой автомобиль может позволить себе каждый

Несмотря на угрозу российских обстрелов этой зимой, украинцы все чаще обращают внимание на электрокары. Более того, их просто разметают, и это касается не только новых авто или ввезенных из-за границы, но и внутреннего рынка.

Такой популярности также способствует цена бензина, которая, по мнению экспертов рынка, может достигнуть 80 гривен за литр уже в октябре. Публикуем список самых дешевых полноразмерных "электричек", которые можно купить в Украине.

Nissan Leaf

Nissan Leaf традиционно считают самым популярным электрокаром не только в Украине, но и в мире. Все — из-за его доступности и оптимального запаса хода, который стоит этих денег.

Leaf появился на рынке в 2010 году и сразу стал одним из топовых. Литий-ионная батарея предоставляет электрокару запас хода от 240 до 380 км, в зависимости от версии и года выпуска.

Справедливо будет отметить, что некоторые владельцы этого авто жалуются на недостаточно просторный салон, однако это проблема многих недорогих "электричек".

Цена на Nissan Leaf отличается от года выпуска и модификации. Цены на подержанные автомобили стартуют от 4700 долларов. А самым дорогим, представленным в Украине, является Nissan Leaf 39 kWh AT (150 л.с.) 2023 года выпуска за 30 000$.

Обзор Leaf со всеми плюсами и минусами авто здесь:

Citroen C-Zero

Компактный электрокар Citroen C-Zero едва дотягивает до звания полноразмерного, однако эта машина таки 5-местная и 4-дверная. Электромобиль небольшого размера и не слишком большой мощности (67 лошадиных сил) идеально подходит для передвижения по городу.

Запас хода этого автомобиля составляет 130 километров. В Украине Citroen C-Zero продается по цене от 5 до 9 тысяч долларов (в зависимости от года выпуска и пробега).

Кстати, внутри автомобиля места достаточно и совсем не тесно. Детальнее смотрите на видео:

Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi i-MiEV на вид очень похож на Citroen C-Zero. Это компактный электрический автомобиль от японской компании Mitsubishi Motors. Выпускался он только до 2017 года.

Mitsubishi i-MiEV оснащен электродвигателем и литий-ионной батареей, что позволяет обеспечить запас хода от 100 до 150 км. Эта "электричка" также предназначена для городских поездок.

Цена Mitsubishi i-MiEV в Украине более чем доступна – 5000-8000 долларов.

Смотрите тест-драйв Mitsubishi i-MiEV, где рассказывается обо всех преимуществах и недостатках этого электромобиля:

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