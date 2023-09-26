Цены на топливо вырастут до 80 грн/л? Прогнозы экспертов и причины подорожания

Эксперты в один голос прогнозируют повышение стоимости бензина

В октябре в Украине будет наблюдаться повышение цен на бензин, как заявляют аналитики рынка. "Телеграф" собрал мнения и прогнозы экспертов на этот счет. Рассмотрим как внутренние, так и внешние факторы, определяющие динамику цен на бензин.

С 1 июля 2023 года в Украине вернули все акцизы на топливо и увеличили налог на добавленную стоимость до 20%, то есть до довоенного уровня. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам Даниил Гетьманцев сказал, что уменьшение НДС было неправильным решением.

Цены на топливо 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, цены на топливо на автозаправках страны таковы:

А-95+ — 55.90 — 58.99 грн;

А-95 — 51.79 — 56.99 грн;

А-92 — 52.70 — 54.79 грн;

ГП — 51.79 — 56.99 грн;

Газ — 24.85 — 26.48 грн.

Прогнозы экспертов

Леонид Косянчук, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, считает, что в октябре цены на АЗС подскочат до 60-70 гривен за 1 литр, и это при оптимистическом сценарии. По пессимистическому – стоимость топлива достигнет 80 гривен за литр.

"Это слишком пессимистический прогноз, а цену 60-65 в середине октября мы увидим", – сообщает Косянчук.

В то же время, Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", говорит, что если стоимость нефти не поднимется выше 95 долларов за баррель, цена на топливо может удержаться в пределах 60 грн/л.

Что влияет на цены на бензин

На стоимость топлива в Украине влияют как внутренние, так и внешние факторы. Во-первых, это цена нефти на мировом рынке. Топливо прибавило в стоимости в Европе и остается таким дорогим уже некоторое время, однако в Украину подорожание приходит немного позже. Еще поднимает цену растаможка горючего на границе.

Эксперты говорят, что возвращение с июля акциза и НДС в Украину негативно влияет на ценообразование. Еще одним из главных факторов, влияющих на стоимость горючего, является курс гривны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сети АЗС платят налоги и почему горючее дорожает не так быстро.