Зима близко: что автомобилистам нужно делать уже сейчас

Перед морозами нужно проверить машину – список того, на что стоит обратить внимание

Готовиться к зиме нужно не только покупая теплые вещи или современные гаджеты для дома. Владельцам автомобилей стоит позаботиться о железных конях. Простые шаги могут помочь избежать неприятной ситуации на дороге или парковке.

Портал Stacker напоминает, что помимо внутренних проверок машины перед холодным сезоном, нужно кое-что и докупить или проверить наличие. В частности, это могут быть скребки для льда, специальные средства для размораживания стекла или хотя бы раствор соленой воды.

Что касается проверок автомобиля, то стоит это сделать самостоятельно при наличии необходимого уровня квалификации или обратившись на СТО. В списке для проверки:

аккумулятор,

тормоз,

антифриз,

стеклоочистители,

омывающая жидкость,

система зажигания,

термостат,

освещение,

выхлопная система,

уровень масла.

Зимой в машине целесообразно иметь аварийную аптечку. Перед морозами нужно также "переобуть" машину в зимние шины. В местах со сложными дорогами могут потребоваться специальные цепи на колеса.

Еще одна хитрость подготовки к морозам — иметь бензобак как минимум наполовину заполненным. Это не только даст уверенность в наличии топлива на случай чрезвычайной ситуации, но и будет предотвращать замерзание топливопроводов.

Ранее Телеграф рассказывал, что к зиме нужно готовиться и в выборе одежды. Кроме теплого пуховика может понадобиться и специальное исподнее — термобелье. Чтобы его правильно выбрать, следует определиться с целями.