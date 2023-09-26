Ціни на пальне зростуть до 80 грн/л? Прогнози експертів і причини здорожчання

Експерти в один голос прогнозують підвищення вартості на бензин

У жовтні в Україні спостерігатиметься підвищення цін на бензин, як заявляють аналітики ринку. "Телеграф" зібрав думки та прогнози експертів з цього приводу. Розглянемо як внутрішні, так і зовнішні фактори, що визначають динаміку цін на бензин.

З 1 липня 2023 року в Україні повернули всі акцизи на пальне та збільшили податок на додану вартість до 20%, тобто до довоєнного рівня. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетьманцев сказав, що зменшення ПДВ було неправильним рішенням.

Ціни на пальне 26 вересня

Сьогодні, 26 вересня, ціни на пальне на автозаправках країни такі:

А-95+ — 55.90 — 58.99 грн;

А-95 — 51.79 — 56.99 грн;

А-92 — 52.70 — 54.79 грн;

ДП — 51.79 — 56.99 грн;

Газ — 24.85 — 26.48 грн.

Прогнози експертів

Леонід Косянчук, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, вважає, що у жовтні ціни на АЗС підскочать до 60-70 гривень за 1 літр, і це при оптимістичному сценарії. За песимістичним — вартість палива сягне 80 гривень за літру.

"Це надто песимістичний прогноз, а ціну 60-65 в середині жовтня ми побачимо", – повідомляє Косянчук.

Водночас Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", каже, що якщо вартість нафти не підніметься вище 95 доларів за барель, ціна на паливо може втриматись у межах 60 грн/л.

Що впливає на ціни на бензин

На ціну палива в Україні впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори. По-перше, це ціна нафти на світовому ринку. Паливо додало у вартості в Європі і залишається таким дорогим уже деякий час, проте в Україну здорожчання приходить трішки пізніше. Ще підіймає ціну розмитнення палива на кордоні.

Експерти кажуть, що повернення з липня акцизу та ПДВ в Україні негативно впливає на ціноутворення. Ще одним з головних факторів, який впливає на вартість пального, є курс гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як мережі АЗС платять податки і чому пальне дорожчає не так швидко.