Зима близько: що автомобілістам треба робити вже зараз

Перед морозами треба перевірити машину — список того, на що варто звернути увагу

Готуватися до зими потрібно не тільки купуючи теплі речі чи сучасні гаджети для дому. Власникам автомобілей варто подбати про залізних коней. Прості кроки можуть допомогти уникнути неприємної ситуації на дорозі чи паркуванні.

Портал Stacker нагадує, що окрім внутрішніх перевірок машини перед холодним сезоном, треба дещо і докупити або перевірити наявність. Зокрема це можуть бути скребки для льоду, спеціальні засоби для розморожування скла або хоча б розчин солоної води.

Що ж до перевірок автомобіля, то варто це зробити самостійно при наявності необхідного рівня кваліфікації, або звернувшись на СТО. У списку для перевірки:

акумулятор,

гальма,

антифриз,

склоочисники,

омивальна рідина,

система запалювання,

термостат,

освітлення,

вихлопна система,

рівень масла.

Взимку у машині доцільно мати аварійну аптечку. Перед морозами треба також "перевзути" машину у зимові шини. В місцях зі складними дорогами можуть знадобитися спеціальні ланцюги на колеса.

Ще одна хитрість підготовки до морозів — мати бензобак щонайменше наполовину заповненим. Це не тільки дасть впевненість в наявності палива на випадок надзвичайної ситуації, а й запобігатиме замерзанню паливопроводів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до зими треба готуватись і в виборі одягу. Окрім теплого пуховика може знадобитись і спеціальне спіднє — термобілизна. Аби її правильно обрати варто визначитися із цілями.