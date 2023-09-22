Україна — стоїть біля небезпечного порогу: на скільки ще може подорожчати бензин

Кожен долар зростання ціни на нафту має свій конкретний ефект для ціни бензину в Україні.

Через повернення податків на пальне в Україні продовжується зростання ціни бензину та дизпалива. Однак цей процес може прискоритися через зростання світових нафтових цін. Так, сьогодні ціна "чорного золота" марки Brent перевищила 93 долари за барель.

"Телеграф" дізнався в експертів, що це означає для українських автовласників і на яку ціну бензину варто очікувати. На думку наших співрозмовників, саме ціна "чорного золота" буде визначальним чинником вартості бензину для українців.

Так, за словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, оскільки ми повністю залежимо від імпорту бензину, саме ціна нафти буде визначальною у ціноутворенні на нашому ринку. І тенденції на світовому нафтовому ринку для України явно невтішні.

"З 75 доларів за барель ціна нафти зросла до 90 і навіть перевищила їх, наблизившись до небезпечного порога. За моїми підрахунками, якщо ціна бареля не перевищить 95 доларів, роздрібні ціни на бензин в Україні залишаться на рівні 60 гривень за літр. І це без врахування можливої активізації обстрілів, що також може вплинути на ціноутворення", — каже співрозмовник "Телеграфа".

За словами директора зі стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука, на майбутню ціну бензину в Україні впливають три фактори – світова ціна на нафту, курс долара та ризик обстрілів.

"Сьогодні барель нафти коштує 93 долари, якщо він утримається в коридорі до 95 доларів, ціна бензину на українських АЗС буде в межах 56-59 гривень. У подальшому кожен долар зростання ціни на барелі відгукнеться зростанням цін на літр бензину на 50 копійок", — прогнозує Олександр Мельничук

При цьому нагадаємо, що паливні компанії в Україні дуже слабо сплачують податки державі, але це допомагає утримувати ціни на бензин на нижчому рівні.