Ще є куди зростати: як змінилася вартість бензину після повернення податків на довоєнний рівень

Бензин може стати ще дорожчим

В Україні після скасування пільг продовжує дорожчати пальне. І цінам ще є куди зростати.

Про це заявив нардеп від партії голос Ярослав Железняк. Він проаналізував ціни на українських АЗС після повернення повного оподаткування.

За його даними, ціни на бензин на українських заправках станом на 10 вересня виглядають наступним чином:

WOG:сьогодні: 54,99 грн/л. Місяць без змін. (після повернення оподаткування зростання +8 грн/л);

ОККО так само: сьогодні: 54,99 грн/л. (Також без змін за місяць, а загалом на +8 грн/л після 01 липня);

SOCAR: сьогодні: 56,99 грн/л. (через тиждень без змін, а зростання з 01 липня на +10 грн/л);

Shell: сьогодні: 54,49. грн/л. (Тиждень без змін із липня зростання на +7,7 грн/л.).

"Середня по інших мережах за тиждень теж не змінилася знову", — додає нардеп.

Він зазначає, що "повернули оподаткування на +11,2 грн. літр, а зростання вийшло на +8 грн" і робить висновок "Ще 3,2 грн з літру кудись поки пропали"..

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде із цінами на бензин в Україні найближчим часом.