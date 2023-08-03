Бензин дешевший за 40 гривень: як він з’явився в Україні і чи можна його купувати

Є два варіанти відповіді на це питання

На другому місяці повернення акцизів та ПДВ на пальне українцям прогнозують зростання ціни бензину, дизельного палива та автогазу. Після того, як закінчаться запаси, куплені ще за старими цінами, ціна бензину зросте на 3-4 гривні, приблизно до 55 за літр.

Водночас в Україні можна купити бензин і за ціною до 40 гривень, щоправда, тут є нюанси.

"Бодяга" по 39 гривень

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook повідомив про АЗС у Чернігівській області, де продають бензин А-95 по 38-39 гривень.

Бензин по 39 гривень

За словами експерта, йдеться про явну "бодягу", тобто фальсифікований бензин, оскільки в опті його ціна вже перевищує 45 гривень, а з урахуванням накруток 5-10 гривень на літрі — він має коштувати не менше 50-ти.

"Підказка — ціна на скраплений газ. Вона хоч і в нижньому діапазоні (22,2 гривні за літр — "Телеграф"), але ринкова, такі ціни є в деяких інших мережах. А все тому, що скраплений газ не набодяжиш!", – пояснює експерт.

Як підкреслює Сергій Куюн, підвищені у липні податки на пальне успішно почали оминати та "оптимізувати". І хоча не все це робитимуть так явно, але всі ознаки початку процесу очевидні. А це дуже погано, адже акцизи та ПДВ підвищували для збільшення надходжень до бюджету з подальшим фінансуванням армії.

Цікаво, що буквально напередодні Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України прозвітував про виявлення у Сумській області цеху з виробництва контрафактного палива. На тиждень ділки реалізовували близько 50 тонн "бодяжного" бензину, ціна якого складала якраз близько 40 гривень.

Підпільний бензин дістають із-під землі

Для розуміння масштабів у рік подібне "виробництво" може випустити до 2500 тонн розбавленого бензину, при цьому в довоєнному 2021 році на імпорт тільки бензину припало 1,28 млн тонн.

За словами директора з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука, вкрай складно відстежувати такі мікровиробництва контрафактного палива. Щоправда, особливого впливу на ринку вони мають.

"Таке паливо зазвичай продають на "сірих" заправках, які мають вкрай малий обсяг реалізації – у кращому разі до 2 тонн на добу, і, звичайно ж, мережеві АЗС не дозволять собі торгувати таким паливом", — підкреслив "Телеграфу" експерт.

Бензин по 40 гривень є, але лише з приставкою "біо-"

Водночас, за словами Олександра Мельничука, паливо за ціною, нижчою за 40 гривень, все-таки є, щоправда, це не 100-відсотковий бензин.

"Ми пропонуємо своїм клієнтам бензин марки А-95Е Преміум+ за ціною 39,9 гривень за літр. Це бензин з додаванням 32% біоетанолу і є альтернативним видом палива. Додавання біоетанолу суттєво знижує собівартість бензину та роздрібну ціну для клієнтів", — наголошує співрозмовник. "Телеграфа".

Раніше " Телеграф" докладно писав про плюси та мінуси подібного палива.

У той же час через проблеми з ліцензуванням заводів-виробників палива, в Україні можуть закрити до половини цих підприємств.