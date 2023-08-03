Бензин дешевле 40 гривен: как он появился в Украине и можно ли его покупать

Есть два варианта ответа на этот вопрос

На втором месяце возврата акцизов и НДС на горючее украинцам прогнозируют рост цены бензина, дизельного топлива и автогаза. После того, как закончатся запасы, купленные еще по старым ценам, цена бензина вырастет на 3-4 гривны, примерно до 55-ти за литр.

Вместе с тем в Украине вполне можно купить бензин и по цене до 40 гривен, правда, тут есть нюансы.

"Бодяга" по 39 гривен

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook сообщил об АЗС в Черниговской области, где продают бензин А-95 по 38-39 гривен.

Бензин по 39 гривен

По словам эксперта, речь идет о явной "бодяге", то есть фальсифицированном бензине, поскольку в опте его цена уже превышает 45 гривен, а с учетом накруток в 5-10 гривен на литре — он должен стоить не менее 50-ти.

"Подсказка – цена на сжиженный газ. Она хоть и в нижнем диапазоне (22,2 гривны за литр — "Телеграф"), но рыночная, такие цены есть в некоторых других сетях. А все потому, что сжиженный газ не набодяжишь!", — объясняет эксперт.

Как подчеркивает Сергей Куюн, повышенные в июле налоги на горючее успешно начали обходить и "оптимизировать". И хотя не все это будут делать так явно, но все признаки начала процесса налицо. А это очень плохо, ведь акцизы и НДС повышали для увеличения поступлений в бюджет с последующим финансированием армии.

Интересно, что буквально накануне Департамент стратегический расследований Нацполиции Украины отчитался о выявлении в Сумской области цеха по производству контрафактного топлива. В неделю дельцы реализовывали порядка 50 тонн "бодяжного" бензина, цена которого составляла как раз около 40 гривен.

Подпольный бензин достают из-под земли

Для понимания масштабов, в год подобное "производство" может выпустить до 2500 тонн разбавленного бензина, при этом в довоенном 2021 году на импорт только бензина пришлось 1,28 млн тонн.

По словам директора по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, крайне сложно отслеживать такие микро-производства контрафактного топлива. Правда, особого влияния на рынок они не имеют.

"Такое топливо обычно продают на "серых" заправках, которые имеют крайне малый объем реализации – в лучшем случае до 2 тонн в сутки, и конечно же сетевые АЗС не позволят себе торговать таким топливом", — подчеркнул "Телеграфу" эксперт.

Бензин по 40 гривен есть, но только с приставкой "био-"

В то же время, по словам Александра Мельничука, топливо по цене ниже 40 гривен все-таки есть, правда, это не 100-процентный бензин.

"Мы предлагаем своим клиентам бензин марки А-95Е Премиум+ по цене 39,9 гривен за литр. Это бензин с добавлением 32% биоэтанола и является альтернативным видом топлива. Добавление биоэтанола существенно снижает себестоимость бензина и розничную цену для клиентов", — подчеркивает собеседник "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" подробно писал о плюсах и минусах подобного топлива.

В то же время из-за проблем с лицензированием заводов- производителей топлива, в Украине могут закрыть до половины этих предприятий.