В Украине хотят закрыть половину заводов по производству топлива: вызовет ли это дефицит и почему так происходит

Теневая доля на топливном рынке – историческая проблема

С июня в Украине работает временная следственная комиссия, направленная на урегулирование ситуации на рынке горючего. По словам депутата Ярослава Железняка, деятельность нелегальных игроков в этом секторе экономики приводит к серьезным убыткам государства – минимум 5-10 млрд грн ежегодно.

Проблемы с разрешением имеют как разного размера АЗС, так и НПЗ. По данным Налоговой, по состоянию на июнь только половина из 22 нефтеперерабатывающих заводов в Украине имели лицензию. Причем два из них были в шаге от потери права на производство нефтепродуктов.

Отдельная проблема – теневая часть точек, участвующих в продаже топлива. Согласно результатам первого заседания ВСК, более 30% розничной торговли приходится на "бочки" — мини-АЗС. Их владельцы часто практикуют уклонение от уплаты налогов или продажу контрафактного горючего. Этот вопрос отдельно подчеркивается депутатом Железняком, который подчеркивает, что в таких местах нередко разливают очень низкокачественные вещества. Еще 30% продаж приходится на средние и крупные АЗС, которые также любят уклоняться от уплаты налогов. Остальное на рынке, а именно 40%, относятся к белому сегменту.

Кроме финансового ущерба для государства, нелегальные игроки создают и другие проблемы

Как рассказал "Телеграфу" эксперт по нефтерынку Александр Сиренко, любые нелегальные игроки выходят за рамки рыночной конкуренции. То есть нелегальные поставщики горючего могут продавать свою продукцию по более низким ценам, поскольку они не платят обязательные налоги и сборы. Это убивает рынок, ведь нарушает равные условия конкуренции.

— А как насчет низкого качества и безопасности? Ведь незаконные участники на рынке горючего вряд ли подлежат столь жесткой регуляции и контролю, как легальные компании.

– Ну, я могу развеять этот миф и для вас, и для читателей. Может, нардепы что-то новое узнают. Нелегальные мини-АЗС и топливо в "бочках" создают проблемы на рынке, но это не всегда нефтепродукт плохого качества.

Если не называть бренды, то самый крупный импортер может привезти своим бензовозом нефтепродукты оптом на маленькую точку. И тот же бензовоз после этой "бочки" продолжит путь к сетевому комплексу или собственной АЗС.

Однако нелегальные автозаправочные станции и точки продажи топлива могут нарушать стандарты безопасности, включая пожарную безопасность и требования по хранению топлива. К примеру, для разрешения иметь заправку и для получения лицензии привлекаются соответствующие экологи. Они дают это разрешение от охраны окружающей среды, а если это "бочки", то какая там охрана окружающей среды? Поэтому с ними нужно бороться, – говорит эксперт.

Эксперт по нефтяному рынку Александр Сиренко

Разработают ли власти правильную стратегию для преодоления проблем в этом секторе рынка?

Известно, что ВСК осуществляет проверку каждой точки производства и продажи. Вдобавок к делу привлекают БЭБ, Нацполицию, а Государственной налоговой службе поручили сделать анализ по данным кассовых аппаратов АЗС. Все результаты мы увидим на следующем заседании – в конце июля.

В комментарии для "Телеграфа" заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что цель власти вывести из игры всех нелегальных игроков. Первоочередная цель: предотвратить массовую и систематическую подделку горючего, а также закрыть нелегальные точки его распространения. Несмотря на это, потребители топлива не ощутят дефицита, поскольку сейчас на рынке царит даже его избыток.

Действительно ли шаги временной следственной комиссии будут способствовать развитию государства?

По мнению специалиста в сфере нефтяного рынка Александра Сиренко, диалог с нефтеперерабатывающими заводами и нелегальными точками требует несколько иного подхода.

— Я был на ВСК и очень удивился фокусом нардепов и их непрофессионализмом в некоторых вопросах. Сейчас в стране настроился импорт, у нас властвует трейдерство. В результате украинские минизаводы стали "путаться под ногами" и мешать тем, кто построил свой бизнес на покупке и продаже.

На заседании было сообщено, что только 11 заводов, производящих нефтепродукты, имеют лицензию. При этом участники ВСК рассматривают вопрос об аннулировании лицензий и запрете на производство для некоторых из них. Я считаю, что некоторые в кавычках "эксперты" решили их очернить.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы — важное производство, и я как украинец хочу, чтобы оно продолжалось, добывалась нефть и газовый конденсат. То есть, добывающие компании доставали углеводороды из недр, а нефтепродукты реализовывались для украинских АЗС, а не вывозились на экспорт.

— Но если у заводов непосредственно проблемы с лицензиями, то как им это реализовать?

— Пусть получают лицензии, здесь нужно разбираться с тем, почему их нет. Возможно, некоторые заводы производят те химикаты, которые не используют как бензин, и затем оно идет на химическое производство. Но ведь этого никто не исследует. Если они производят бензин, но не говорят, что это бензин — действительно некрасиво. Отсюда неуплата акцизов, как минимум, и отсутствие лицензии на производство. Поэтому их нужно заставить получить разрешительные документы. Но точно не закрывать!

Если есть возможность этих заводов прикоснуться и общаться — это нужно делать. Они (речь о власти — Ред.) как-то узнали, что эти заводы нелегальны. Значит, есть директора, есть владелец. Пожалуйста, соберите их, возможно, на закрытый стол с нардепами. Пусть они поделятся своими мыслями и придут к общему решению.

Проблема с налогами решится, если эти заводы спрашивать, что им нужно, а не как их убить. Однако никто никого не собирал. Я знаю, что говорю, потому что исследую рынок нефтепродуктов 15 лет и был на многих заводах.

— А как насчет проблем с лицензиями на средних и мини АЗС?

— Большая сеть и большая наценка дают соблазн влезать в этот бизнес даже если для этого придется пойти на криминал. Населения становится все меньше, а заправок все больше. Когда ты видишь, что здесь возможны большие прибыли, то, конечно, возникает желание открыть свою точку и продавать горючее. Все смотрят на крупные фирмы и хотят стать нефтетрейдерами. Хотя те же большие заправки работают на будущее в 5-10 лет, то есть вкладывают миллионы и только потом получают первые доходы.

В общем, проблема с налогами и АЗС – это не прерогатива депутатов, они лишь приводят фокус. Это должны делать фактически налоговики. В первую очередь это у них минус в бюджете, в их региональной ячейке идет бизнес, не платящий налоги. И у них есть абсолютно все рычаги. Если кассовый аппарат зарегистрирован, они все могут видеть. Если видят, что что-то не так — пусть инспекция сосчитает. Это все совершенно видно и скрыть невозможно. Разве через взятками решить. Нет смысла собирать Гетманцева или Железняка с вопросами, а что у вас там? Это налоговики сами могут решить в коллаборации с полицией и БЭБ. У нас ведь структура над структурой и у каждого своя ответственность.

Например, есть оценка, сколько таких бочек в Украине — ну допустим 500-800. Избавиться от них не является сложной задачей. Если полиция пройдется и реально арестует тех, у кого нет лицензии, то уже в следующий раз люди будут задумываться или открывать "точку" без разрешения и с мыслью о скорых деньгах.

Однако здесь все усложняет коррупционная составляющая. А здесь уже нужны публичные аресты и суды. Когда хотя бы пару таких чиновников или правоохранителей отправят в тюрьму – проблема решится.