В Нафтогазе сообщили, когда изменят цену на газ для населения

Цены на газ остаются на довоенном уровне

В Украине повысили тарифы на электроэнергию и украинцев справедливо интересует вопрос, когда ждать подорожания газа. В "Нафтогазе" поспешили успокоить, и сказали, что до конца весны следующего года тариф останется неизменным.

Об этом сообщила пресс-служба газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Более того, о подорожании в период военного положения, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране, речи на данный момент не идет.

На сегодняшний день тариф "Фиксированный" стоит 7,96 грн за куб. м (с НДС). Его период действия с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно и минимум до этого периода подорожания газа не планируется.

"Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф "Фиксированный" от ГК "Нефтегаз Украины" остается неизменным", – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Такое решение было принято взвешено, учитывая обстановку внутри страны. Чернышев пообещал, что "Нафтогаз" продолжит держать цену топлива для потребителей на довоенном уровне. На сегодняшний день клиентами "Нафтогаз Украины" являются 12,4 млн украинских домохозяйств.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, повысят ли тариф на электричество в Украине накануне отопительного сезона, так как новая цена все равно остается льготной.