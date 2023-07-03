Тарифы на воду не вырастут в июле: глава НКРЭКУ объяснил ситуацию

Анонсированный рост тарифов на водоснабжение в Украине пока отменяется.

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

По его словам, НКРЭКУ отменила решение о поднятии тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в июле этого года.

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого регулятором решения", – сказал он.

По словам чиновника, в ближайшее время пройдут консультации с Кабинетом Министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для выработки справедливого социального решения по поводу будущих тарифов.

"Премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В этой связи предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, обнародованным в проекте решения", — завершил он.

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