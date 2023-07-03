Тарифи на воду не зростуть у липні: глава НКРЕКУ пояснив ситуацію

Тарифи на водопостачання в Україні переглянуть

Анонсоване зростання тарифів на водопостачання в Україні поки що скасовується.

Про це повідомив голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), Костянтин Ущаповський.

За його словами, НКРЕКУ скасувала рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у липні цього року.

"Верховний Головнокомандувач у період військового стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого регулятором рішення", — сказав він.

За словами чиновника, найближчим часом пройдуть консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами для вироблення справедливого соціального рішення щодо майбутніх тарифів.

"Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язку з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, оприлюдненого у проекті рішення", — завершив він.

Нагадаємо, ранішеПерший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів "Телеграфу", чого чекатиме надалі від тарифів на електроенергію.