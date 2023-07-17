У Нафтогазі повідомили, коли змінять ціну на газ для населення

Ціни на газ залишаються на довоєнному рівні

В Україні підвищили тарифи на електроенергію та українців справедливо цікавить питання, коли чекати на подорожчання газу. У "Нафтогазі" поспішили заспокоїти і сказали, що до кінця весни наступного року тариф залишиться незмінним.

Про це повідомила прес-служба газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Більше того, про подорожчання в період воєнного стану, враховуючи нинішню економічну ситуацію в країні, наразі не йдеться.

На сьогоднішній день тариф "Фіксований" коштує 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Його період дії з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно і мінімум до цього періоду подорожчання газу не планується.

"Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз наголошуємо, що тариф "Фіксований" від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним", — зазначив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Таке рішення було ухвалено зважено, враховуючи обстановку всередині країни. Чернишов пообіцяв, що "Нафтогаз" продовжить зберігати ціну палива для споживачів на довоєнному рівні. На сьогоднішній день клієнтами "Нафтогаз України" є 12,4 млн українських домогосподарств.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи збільшать тариф на електрику в Україні напередодні опалювального сезону, оскільки нова ціна все одно залишається пільговою.