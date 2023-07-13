Предательство в баке: как прекратить поставки бодяжного российского дизеля в Украину

Страна-агрессор усовершенствует пути попадания своих нефтепродуктов в Украину. Правительство не успевает быстро реагировать на этот вызов

Российские нефтетрейдеры подстроились под требование правительства Украины запретить ввоз нефтепродуктов российского или неопределенного происхождения. Они сливают свое горючее в портах Турции, Румынии, Польши, Египта, Марокко и стран Балтии, которые стали хабами для бодяжения и розлива дизеля и автогаза и позаботились о местных сертификатах происхождения. Это усложняет для Украины идентификацию российского горючего. Обострение проблемы отслеживает "Бизнес Телеграф".

Украина проиграла РФ в защите своего рынка от российских поставок автогаза. О том, как наш рынок стал на 90% зависимым от него , благодаря лояльности Польши и стран Балтии и медленному реагированию на это со стороны наших чиновников, "Бизнес Телеграф" уже писал. В настоящее время идет борьба за рынок дизеля. Это стратегический для Украины продукт, потому что его потребляют ВСУ и аграрии. А еще это самое популярное горючее в Украине. Его потребление почти вернулось на довоенный уровень и составляет 500-550 тыс. тонн ежемесячно, сообщают в консалтинговой группе "А-95".

Не дать агрессору зарабатывать на поставках дизтоплива в Украину и избежать зависимости от России по этому виду горючего — вопрос национальной безопасности, который пытаются самостоятельно решить таможенники и СНБО — государство до сих пор не наделило их дополнительными законными инструментами влияния. Поэтому игроки рынка нефтепродуктов обвиняют их в превышении служебных обязанностей и пытаются отменять дополнительные проверки горючего через суды.

Инструкция для таможенника

Поставщики российского дизеля и автогаза в портах стран ЕС, Турции, Марокко, Египта и других стран легко подделывают сертификаты происхождения, в которых стирают российский след, рассказывает аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн. Так они обошли запрет ввозить в Украину нефтепродукты происхождением из рф , которая заработала с 11 мая 2023 года.

"Понимая, что иметь сертификат происхождения на горючее уже недостаточно, СНБО рекомендовал энерготаможне, кроме постановления правительства, руководствоваться инструкцией по проверке дополнительных сопроводительных документов на дизель в частности", — утверждает Куюн.

Эти документы должны показать таможенную логистику от порта до порта, по которой следует дизтопливо. По замыслу СНБО, такие проверки могут отсеять российский дизель и автогаз на пути в Украину, когда таможенник будет видеть, откуда они пришли, где разгружались, смешивались ли, каким судном транспортировались и тому подобное. С этой целью он запрашивает у трейдера дополнительный пакет документов.

А еще таможенники получили от СНБО перечень портов, где разгружают российские суда с дизелем, — он есть распоряжении "Бизнес Телеграфа". Риски приобрести бодяжное российское дизтопливо именно в этих портах растут.

К примеру, известно, что большие объемы российского дизеля разгружают в Турции. В январе-апреле 2023 года в турецкие порты поступило 3,76 млн т дизтоплива танкерами из российских портов, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом свидетельствуют данные движения морских судов, заходивших в порты Турции, пишет "Нафторинок ". Из этих объемов 1,2 млн т российского низкосернистого ДТ (ULSD) зашло в Турцию из российских портов в Финском заливе. До 70% объема из Финского залива были адресованы в порты на юге Турции. Кроме того, 210 тыс. т этого ресурса было отгружено на терминалах Мармары (район Мраморного моря), в том числе на терминал OPET, и еще 181 тыс. т на терминал НПЗ Tupras (Izmit) в городе Дериндже в нескольких десятках километров восточнее Стамбула. Важно, что дизтопливо с этих перевалок также покупают украинские импортеры.

В Турции принимают российское дизтопливо 16 портов, среди которых – OPET Marmara Ereglisi Terminal, OPET Mersin Terminal Alania Aytemiz, Aliaga PETKIM. Поставляется оно и в Болгарию, в частности в порты BMF Port Burgas, PCHMV Base Oil Terminal в Варне. В Египте разгружают дизель из россии порты Damietta, El Dekheila и другие. В Ливии – Al Khums, Benghazi и не только эти порты. Марокко – Horizon Tangier Terminal и Mohammedia Refinery, в Тунисе – Bizerte, La Goulette.

Почему трудно идентифицировать российский дизель

Сколько российского дизеля оказалось в Украине в этом году, неизвестно.

"Нет такой информации. Мы не можем разделить этот дизель на российский и нероссийский. По автогазу, если он пришел из Латвии, — это почти на 100% российский газ. В Литве и Польше могут смешивать российский автогаз с собственными объемами производства. По дизелю — по сертификатам импортные объемы не российские, а по цене его определить трудно – стоимость отличается на 20-40 долларов, не больше, – рассказывает Артем Куюн.– Впрочем, мы видим, что в январе-апреле этого года индийского дизеля в Турцию поступило 200 тыс тонн. А в Украину в этот же период было ввезено из Турции 300 тыс. тонн дизеля по сертификатам из Индии. То есть 100 тыс. тонн к нам приехало "левого" дизеля".

По мнению эксперта, это "индийское", а на самом деле российское, горючее сливается в Румынии и Болгарии. Импортеры получают на него поддельные сертификаты в румынской торгово-промышленной палате и поставляют такое топливо в Украину.

Кто импортировал дизель из Турции

"Бизнес Телеграф" узнал, какие компании импортировали дизтопливо с турецких терминалов в июне. Там, в частности, предлагалось и российское горючее. Сеть АЗС WOG импортировала 23,45 тыс. т дизеля, нефтетрейдер Wexler Group Петра Белза — 17,11 тыс. тонн, "БРСМ-Нафта" — 12,26 тыс. тонн, "Трейд Коммодити" — 10,91 тыс. тонн. Итого восемь компаний поставили в Украину 80,76 тыс. тонн дизеля из Турции.

Как компании проверяют дизель

Мы обратились в первую тройку компаний из списка, чтобы получить разъяснение, импортируют ли они российское горючее, как его обнаруживают и избегают.

В сети АЗК WOG рассказали, что импортируют горючее из разных стран: Польши, Румынии, Турции, Греции и т. п. и от разных производителей.

"Принципиальной позицией компании является не сотрудничать с теми, кто производит нефтепродукты из российской нефти. Наши специалисты очень тщательно проверяют сертификаты происхождения каждой партии закупленного горючего, чтобы быть уверенными, что на наши АЗК точно не попадет горючее, изготовленное из нефти страны-агрессора. Более того, при каждом растаможивании сертификаты проверяются соответствующими уполномоченными службами", — заверили в пресс-службе АЗК WOG.

В "БРСМ-Нафта" подтвердили объемы импорта дизеля из Турции, отметив, что он произведен в Индии и Турции. Имеет ли горючее миксованную структуру, в компании не уточнили. На вопрос, как сеть защищает себя от закупок российского дизеля, нам рассказали, что контролируют это на всех этапах поставки.

"Начинаем с подтверждения соглашения и подписания контракта, в котором обязательно прописываем отдельный пункт о происхождении товара — фиксируется информация, что ресурс не российского и не белорусского происхождения и не какой-либо другой страны, находящейся под санкциями ЕС и/или США, — рассказывает Александр Мельничук, директор по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта". — Если, например, ресурс будет отгружаться из Турции, а имеет происхождение из Индии, поставщик предоставляет все сопроводительные документы, подтверждая и освещая весь путь поставки от производителя (Индия) ) к продавцу (Турция), а также предоставляет сертификаты, указывающие на то, что с данным ресурсом не проводилось никаких манипуляций, в том числе смешивания с другим ресурсом".

В "БРСМ-Нафта" также сравнивают показатели горючего в сертификатах качества: от производителя, от сюрвейера (специалист, осматривающий товар в интересах покупателя) в порту Индии, от сюрвейера в порту Турции.

"Так мы видим, что действительно ресурс тот же, и с ним не проводилось никаких манипуляций", — комментирует представитель компании.

Кроме службы безопасности и юридического департамента документы на ресурс до момента оплаты проходят финансовый мониторинг банка, который также проверяет их через свои источники.

"И только по результатам тщательной проверки и уверенности в качестве и происхождении мы оплачиваем товар", — резюмирует Мельничук.

Дополнительные проверки сопроводительных документов энерготаможней уже ощутили в "БРСМ-Нафта".

"Они мотивируют нас проверять не только ресурс на пути от Индии в Турцию, но и судно, непосредственно доставляющее этот ресурс", — утверждают в компании.

В Wexler Group заверили "Бизнес Телеграф", что на турецких терминалах покупают индийский дизель. Объяснили это тем, что терминалы турок, в частности OPET, сохраняют первоначальное качество дизтоплива.

"Именно терминалы Турции дают возможность сегрегированного хранения — товар остается того же качества, с которым приехал из Индии", — рассказала представительница компании, которая попросила не указывать свою фамилию и должность.

Из-за большого количества операторов в терминале в порту Констанца в Румынии сохранить качество горючего гораздо труднее, уверяет представитель Wexler Group.

"В этот порт поставляют дизель многие крупные известные компании. В порту это объясняют тем, что миксируются партии дизтоплива из Израиля, Индии, Греции, Турции. Если дизтопливо поступило в турецкий терминал OPET на хранение плотностью 0,842 кг/м3, оно и получается оттуда с такой же густотой и прочими показателями. В Констанце с этим могло быть гораздо сложнее, мы сами импортировали оттуда не одну партию в прошлом году", — утверждает представитель Wexler Group.

Каждый продукт имеет определенную густоту как поверхностный показатель происхождения. Например, чистое дизтопливо из рф обычно имеет показатель плотности 0,835 кг/м3. Турецкий дизель имеет плотность 0,820-0,825 кг/м3. Индийский дизель тяжелее, поэтому его плотность близка к 0,840 кг/м3.

При смешивании топлива показатели плотности меняются. И уже нельзя быть уверенным в его истинном происхождении. Есть и другие свойства дизеля, являющиеся идентификаторами происхождения для опытных специалистов, в частности таможенников. Например – температура вспышки.

"Думаю, что инструктаж СНБО уже имеет эффект — процедура оформления продукта замедлилась, документов нужно больше, но топлива с сомнительным происхождением, надеемся, станет меньше, из всех портов. Это то, что мы слышим и видим по рынку", — сообщила представитель Wexler Group.

Импортеры жалуются на таможенников

Пока дополнительные проверки руководствуются рекомендациями СНБО, а не нормативными актами, поставщики "переодетого" топлива с легкостью могут оспорить действия энерготаможни.

По информации "Бизнес Телеграфа", поставщики автогаза уже жалуются на действия таможенников. Украинская ассоциация сжиженного газа пишет Гостаможне письма следующего содержания: происхождение горючего определяется сертификатом происхождения согласно таможенному законодательству. Мы его придаем, что еще нужно? Не спрашивайте остальных документов, потому что это выходит за пределы таможенного законодательства. А там дополнительные проверки документов не предусмотрены, только проверка сертификатов происхождения, которые, как мы уже знаем, просто подделываются рф.

Поэтому энерготаможне необходимы дополнительные полномочия для более жесткого контроля грузов, закрепленные в законодательстве. Пока этого нет, импортер обжалует проверку и задержку партии горючего в суде и будет иметь на это полное право. Также назрела необходимость на уровне правительства запрещать целые направления импорта, порты и компании, приобщив к этой работе НАПК. Реагировать нужно быстро и решительно на каждые изменения в поведении государства-агрессора, пытающегося обойти запреты на свое горючее.