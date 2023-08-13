Чекаємо на велике зростання цін? Коли і на скільки подорожчає бензин в Україні

Наступні місяці будуть напруженими у питанні ціни на пальне

У зв’язку зі скасуванням пільг в Україні та нестабільною ситуацією на ринку ціни на українських АЗС можуть суттєво піднятися вже у вересні.

Про це повідомляє "УНІАН".

Крім того, як пишуть журналісти, ціни на заправках "підігріє" і підвищений попит на дизпаливо серед аграріїв, у яких серпень та вересень характеризується активним сезоном збирання врожаю.

Так, наприклад, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що "незрозуміло, де ціна на нафту зупиниться. Ці два місяці будуть напруженими у цьому плані".

А ось засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін вважає, що за оптимістичним сценарієм, до кінця літа ціни на пальне зростатимуть приблизно на 1-2 гривні на тиждень і якщо нафта коштуватиме понад 90 доларів, то вже восени ціни на бензин доростуть до 65 гривень.

Проте за рахунок маркетингових знижок вдасться трохи "урізати" нову круглу цифру і на стелах АЗС будуть менші на кілька гривень цифри.

Варто зазначити, що за даними сайту "Мінфін", станом на 11 серпня середня ціна на літр А-95 бензину в Україні становить 51,94 грн.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні повернули 20% ПДВ на паливо, яке діяло до початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим ціни на пальне практично відразу поповзли нагору, а подорожчання відбувається досі.