Скоро закінчиться період дешевого продовольства в Україні: наскільки зростуть ціни

До кінця літа товари дешевшатимуть, однак після того вартість поповзе вгору

Більшість експертів в Україні вважають, що вартість продуктів буде змінюватись протягом літа та восени. Однак фахівці впевнені, що зростання цін на товари харчування не буде настільки великим, як у 2022 році.

Як повідомляє виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в етері телемарафону, є різні фактори, які впливатимуть на вартість у вересні та жовтні, зокрема варто звернути увагу на сезон та кількість пропозиції на ринку продовольства.

Експерт зазначив, що в середині осені в Україні традиційно будуть зростають ціни на харчові продукти.

"Але десь вже десь кінець вересня – початок жовтня у нас традиційно починається зростання цін. Повертається бізнес, повертаються холоди, як наслідок, закінчується період дешевого продовольства, і ми поїхали в новий рік вже із зростанням цін… Ми очікуємо, що інфляція буде приблизно десь на рівні 12-13%, хоча Нацбанк обіцяє менше… на рівні 10%… Ми 22-й рік закінчили з інфляцією у 26%", — пояснив економіст.

Він наголошує на тому, що такого зростання цін, як торік, не треба боятися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ціни на літню ягоду падатимуть надалі.