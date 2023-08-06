Ці популярні продукти восени тільки дорожчатимуть: прогноз експертів не потішить українців

Є три причини збільшення вартості — інфляція, війна та здорожчання пального

Хоча протягом літа дешевшають овочі, фрукти, яйця та олія, однак крупи, макаронні вироби та борошно поки не збираються цього робити.

Як повідомляє "Ізюм Інформаційний", посилаючись на експертів ринку харчової галузі, насамперед відбудеться значне подорожчання майже всіх продуктів харчування до кінця 2023 року.

"Тому українцям потрібно готуватися до подорожчання всіх видів круп, макаронних виробів та борошна", — мовиться на сайті.

Тож, експерти впевнені, що передумов, що крупи подешевшають до збору нового врожаю, немає. Крупи будуть тільки дорожчати. Виробники притримують новий врожай, бо розуміють, що це цінний товар. Тяжко спрогнозувати, на скільки подорожчають крупи, але як мінімум це від 3 до 9 відсотків.

На сайті роз'яснюється, що "причина зростання цін полягає у зростанні інфляції, яке до кінця року, за прогнозами експерта, сягне 7-11%. Здорожчання пального, сільгоспвиробники муситимуть підвищити заробітні плати своїм працівникам – це теж позначиться на кінцевих цінах на продукцію. Війна із рф".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хліб буде поступово дорожчати.