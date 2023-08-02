В Україні прогнозують обвал цін на продукти: головних причин дві

Сільгоспвиробники просять в Уряду дотацій

Через сезонність в Україні продовжують дешевшати деякі продукти, зокрема ціни впадуть на овочі, фрукти, яйця та олію.

Як повідомляє економіст Олександр Охріменко для "Informator", зниження собівартості товарів стало наслідком високого урожаю та проблем с експортом.

Експерт, посилаючись на дані профільних асоціацій сільгоспвиробників, каже, що наразі через війну, закриті порти та перевантаженість західних кордонів експортувати товари до інших країн важко.

"За даними профільних асоціацій сільгоспвиробників, ціни на помідори та огірки в Україні впали нижче собівартості продукції, та просять в уряду дотацій ( Ред. — дотація — це грошова допомога з державного бюджету підприємствам, організаціям тощо). Крім того, дешевшає олія, яйця, нектарини, лохина, кабачки. Це пояснюється гарним врожаєм та проблемами з експортом. Раніше українські овочі, фрукти та яйця експортували до Європи та Казахстану", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ціни на яблука. Два тижні тому фахівці запевняли, що вартість фрукта не буде падати через імпортну продукцію. Однак українські садівники вже кілька тижнів відвантажують на ринок яблука, тож протягом літа вони будуть дешевшати.