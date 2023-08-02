В Украине прогнозируют обвал цен на продукты: главных причин две

Сельхозпроизводители просят у Правительства дотаций

Из-за сезонности в Украине продолжают дешеветь некоторые продукты, в частности, цены на овощи, фрукты, яйца и масло.

Как сообщает экономист Александр Охрименко для "Informator", снижение себестоимости товаров стало следствием высокого урожая и проблем с экспортом.

Эксперт, ссылаясь на данные профильных ассоциаций сельхозпроизводителей, говорит, что из-за войны, закрытые порты и перегруженность западных границ экспортировать товары в другие страны трудно.

"По данным профильных ассоциаций сельхозпроизводителей, цены на помидоры и огурцы в Украине упали ниже себестоимости продукции, и просят у правительства дотаций, нектарины, голубика, кабачки. Это объясняется хорошим урожаем и проблемами с экспортом. Ранее украинские овощи, фрукты и яйца экспортировали в Европу и Казахстан", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ценах на яблоки. Две недели назад специалисты уверяли, что стоимость фрукта не будет падать из-за импортной продукции. Однако украинские садоводы уже несколько недель отгружают на рынок яблоки, поэтому в течение лета они будут дешеветь.