Более 30 гривен и это еще не предел: в Украине будет дорожать один из главных продуктов

Эксперт выделил два фактора, влияющих на рынок

Хотя на некоторые товары в Украине цены начинают падать, однако стоимость хлеба становится все больше.

О повышении цен на хлеб еще весной сообщала сотрудница Института аграрной экономики Светлана Черемиссина в комментарии для "Фокус". По ее прогнозам, подорожание будет постепенным, но стабильным – 0,5-1% в месяц.

Она выделила две причины: подорожание электроэнергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в Украине и возврат довоенного НДС на автотопливо с 1 июля 2023 года.

По данным "Минфин", буханка хлеба пшеничного Царь Хлеб (600 граммов) стоит 35,93 гривны, хотя в среднем цена на тот же продукт в июне 2023 года была меньше на 2,97 гривны.

Цена на хлеб в августе 2023

Следует заметить, что хлеб — не единственный товар, который подорожает по вышеуказанным причинам. В Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко говорит, что увеличение стоимости горючего приведет к новому всплеску потребительских цен, но прежде всего на продукты промышленной переработки и животноводства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские садоводы уже несколько недель отгружают на рынок яблоки, поэтому в течение лета они будут дешеветь.