Більше 30 гривень і це ще не межа: в Україні дорожчатиме один із головних продуктів

Експерт виділив два фактори, які впливають на ринок

Хоча на деякі товари в Україні ціни починають падати, однак вартість хліба стає дедалі більшою.

Про підвищення цін на хліб ще навесні повідомляла співробітниця "Інституту аграрної економіки" Світлана Черемісіна в коментарі для "Фокус". За її прогнозами, подорожчання буде поступовим, але стабільним – 0,5-1% на місяць.

Вона виокремила дві причини: здорожчання електроенергії на тлі тривалої енергетичної кризи в Україні та повернення довоєнного ПДВ на автопаливо з 1 липня 2023 року.

Тож, за даними "Мінфін", буханка хліба пшеничного Цар Хліб (600 грамів) коштує 35,93 гривні, хоча в середньому ціна на той самий продукт у червні 2023 року була менше на 2,97 гривні.

Ціна на хліб у серпні 2023

Слід зауважити що хліб — не єдиний товар, який подорожчає через вищезазначені причини. У Національному науковому центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко каже, що збільшення вартості пального призведе до нового сплеску споживчих цін, але передусім на продукти промислового перероблювання та тваринництва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські садівники вже кілька тижнів відвантажують на ринок яблука, тож протягом літа вони будуть дешевшати.