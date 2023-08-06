Эти популярные продукты осенью будут только дорожать: прогноз экспертов не порадует украинцев

Есть три причины увеличения стоимости — инфляция, война и удорожание топлива

Хотя в течение лета дешевеют овощи, фрукты, яйца и масло, однако крупы, макаронные изделия и мука пока не собираются этого делать.

Как сообщает "Изюм Информационный", ссылаясь на экспертов рынка пищевой отрасли, в первую очередь произойдет значительное удорожание почти всех продуктов питания до конца 2023 года.

"Поэтому украинцам нужно готовиться к удорожанию всех видов круп, макаронных изделий и муки ", — говорится на сайте.

Так что эксперты уверены, что предпосылок, что крупы подешевеют до сбора нового урожая, нет. Крупы будут только дорожать. Производители придерживают новый урожай, потому что понимают, что это ценный товар. Трудно спрогнозировать, на сколько подорожают крупы, но как минимум это от 3 до 9 процентов.

На сайте разъясняется, что причина роста цен заключается в росте инфляции, который к концу года, по прогнозам эксперта, достигнет 7-11%. Удорожание горючего, сельхозпроизводители должны повысить заработные платы своим работникам – это тоже скажется на конечных ценах на продукцию. Война со рф".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что хлеб будет постепенно дорожать.