Ціни на цей продукт нижче минулого року: що стало причиною та чи буде здешевшення надалі

Цей товар, в основному, є імпортним

Через сезонність більшість продуктів, зокрема морква, дешевшають протягом літа. У цей список також потрапила і літня ягода.

Як повідомляють фахівці з проєкту EastFruit, наразі ціна на кавун з місцевих господарств вже опустилася до 10-17 грн/кг ($0,02-0,03 /кг), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Причинами зниження вартості аналітики виокремлюють різке збільшення пропозиції на ринку та посуха в регіонах України, яка впливає на якість продукту. Вони додають, що реалізовувати кавун за нижчими цінами українські виробники змушені навіть в умовах скорочення виробництва цієї продукції в країні.

"Основні регіони вирощування цих баштанних, зокрема Херсонська область, на сьогодні перебувають під тимчасовою окупацією. Крім того, в поточному сезоні через підрив Каховської ГЕС частину насаджень кавунів (Миколаївська область) було змито", — мовиться на сайті.

Варто зазначити, що на сьогодні відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 24% нижчі, ніж у першій декаді серпня 2022 року. При цьому, самі виробники не виключають можливості подальшого цінового спаду в даному сегменті, оскільки щодня зростає пропозиція не тільки місцевого, а й імпортного кавуна, попит же при цьому оцінюється як невисокий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від експертів з Мінекономіки України про здешевшання товарів найближчими місяцями.