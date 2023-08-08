В Україні очікується зростання цін: що стане причиною та коли це відбудеться

В більшості випадків вартість товару залежатиме від врожаю

Більшість експертів в Україні вважають, що восени ціни на продукти зміняться. Причинами здешевшання або здорожчання буде сезонність овочів та фруктів або збільшення вартості палива. А у літній час зниження цін буде на яйця, а здорожчання відбудеться на м'ясо.

Як повідомляє кандидат економічних наук Олександр Хмелевський в коментарі для УНІАН, однак радикальних перепадів найближчим часом український ринок не очікує.

"Однак суттєвого зростання цін на продовольство до жовтня очікувати не варто. А в жовтні, коли урожай буде зібрано, пропозиція більшості продуктів скоротиться, зростуть витрати на зберігання та перероблювання продовольства, тому очікується зростання цін. Наскільки воно буде суттєвим, залежить від врожаю, цін на електроенергію, газ та пальне", – вважає Хмелевський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени будуть тільки зростати ціни на крупи, макаронні вироби та борошно через інфляцію, війну та здорожчання пального. Тож, на здешевшання цих продуктів експерти не радять чекати.