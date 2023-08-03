Продукти до кінця року дешевшатимуть, але не всі: прогноз від експерта

Зниження вартості, в більшості випадків, пов'язано з малим попитом

В Україні спостерігається тенденція на зниження цін протягом літа. Тож, за передбаченнями експерта, більшість продуктів будуть дешевшати до кінця цього року.

Як повідомляє заслужений працівник сільського господарства України Володимир Івченко в етері "Суспільне", овочі з червня по серпень вже здешевшали на 40-50% по всіх видах. Зміниться ціна на яйця та крупи, вартість м'яса поки залишиться незмінною або зросте, а хліб може здорожчати.

Тож, за словами Івченко, упродовж серпня ціни на продукти овочевої групи підуть на спад, однак на м'ясо — можуть зрости.

"Значного збільшення цін на продукти серпні не буде, навпаки очікуємо зменшення від 3 до 7% по більшості видах овочевого набору. Це зменшення хоч незначне, але стабільне. Також здешевшають крупи, адже на сьогодні у нас достатньо зібрали врожаю 2022 року. Єдине, що на м'ясні продукти — яловичину та свинину — буде часткове збільшення цін, можливо, на хліб, а по решті, я вважаю, не буде. Логістика та ціни сьогодні стабільні", — додав експерт.

На сьогодні йде поступове здешевшання яєць і вперше воно відбулось півтора місяця тому, запевняє експерт.

"У 2022 році виробництво яєць зменшили на 15% у порівнянні з 2021 роком. Зараз на ринку відбувається зниження цін на яйця, оскільки збільшили їхнє виробництво. На підприємствах виробництво яєць відбувається постійно, а у населення — з березня по жовтень. Ми завжди бачимо динаміку підвищення цін на яйця взимку, коли збільшується попит, а виробництво — падає, а влітку — попит все-таки залишається, але збільшується кількість виробництва у сільськогосподарських підприємствах. Тому ситуація стабілізована до жовтня, а вже з листопада буде змінюватись", — пояснив він.

Ціна за м'ясо птиці залишається на рівні 87,60 гривень за кілограм. Така тенденція, за словами експерта, поки залишається незмінною.

Він виокремлює одну причину, через які збільшення цін не прогнозується.

"Це пов'язано з тим, що у 2023 році витримані площі посіву овочевих культур. Зокрема, по деяких позиціях, а саме моркві, цибулі та столовому буряку, ці площі збільшились. Відтак можна очікувати здешевлення капусти, моркви, картоплі, цукрового буряка та цибулі", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хліб буде поступово дорожчати.