Продукты до конца года будут дешеветь, но не все: прогноз эксперта

Снижение стоимости, в большинстве случаев, связано с малым спросом

В Украине наблюдается тенденция на снижение цен в течение лета. По прогнозам эксперта, большинство продуктов будут дешеветь до конца этого года.

Как сообщает заслуженный работник сельского хозяйства Украины Владимир Ивченко в эфире "Суспільне", овощи с июня по август уже подешевели на 40-50% по всем видам. Изменится цена на яйца и крупу, стоимость мяса пока останется неизменной или вырастет, а хлеб может подорожать.

Поэтому, по словам Ивченко, в течение августа цены на продукты овощной группы пойдут на убыль, однако на мясо могут вырасти.

"Значительного увеличения цен на продукты августе не будет, наоборот ожидаем уменьшение от 3 до 7% по большинству видов овощного набора. Это уменьшение хоть незначительное, но стабильное. Также подешевеют крупы, ведь сегодня у нас достаточно собрали урожая 2022 года. Единственное, что на мясные продукты — говядину и свинину — будет частичное увеличение цен, возможно, на хлеб, а по остальным, я считаю, не будет. Логистика и цены сегодня стабильны ", — добавил эксперт.

На сегодня идет постепенное удешевление яиц и впервые оно произошло полтора месяца назад, уверяет эксперт.

"В 2022 году производство яиц уменьшилось на 15% по сравнению с 2021 годом. Сейчас на рынке происходит снижение цен на яйца, поскольку увеличили их производство. На предприятиях производство яиц происходит постоянно, а у населения — с марта по октябрь. Мы всегда видим динамику повышение цен на яйца зимой, когда увеличивается спрос, а производство – падает, а летом – спрос все-таки остается, но увеличивается количество производства в сельскохозяйственных предприятиях. Поэтому ситуация стабилизирована до октября, а уже с ноября будет меняться”, – пояснил он.

Цена на мясо птицы остается на уровне 87,60 гривны за килограмм. Такая тенденция, по словам эксперта, пока остается неизменной.

Он выделяет одну причину, по которой увеличение цен не прогнозируется.

"Это связано с тем, что в 2023 году выдержаны площади посева овощных культур. В частности, по некоторым позициям, а именно моркови, луку и столовой свекле, эти площади увеличились. Следовательно, можно ожидать удешевления капусты, моркови, картофеля, сахарной свеклы и лука», — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что хлеб будет постепенно дорожать.